Turistik Karaelmas Ekspresi Zonguldak'a Ulaştı

Vali Hacıbektaşoğlu, bölgenin sahip olduğu muhteşem kültürel değerler ve doğal güzelliklerine dikkat çekerek, “Bugüne kadar iki tanıtım seferi yapılmıştı. Bugün gerçek seferin, kıymetli yolcularımız ve misafirlerimiz sayesinde gerçekleşmiş olduğu için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hacıbektaşoğlu, Batı Karadeniz'in doğa ve tarih güzelliklerini paylaşmak istediklerini belirterek, "Trenle seyahati sevenler için çok değişik alternatifler sunmayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Törenin ardından sahneye çıkan maden işçilerinden oluşan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Madenci Korosu", katılımcılara konser verdi.

Sefer Detayları

Toplamda karşılıklı olarak 8 sefer yapılacak olan tren, 2 yemekli, 4 yataklı ve 1 kuşetli vagondan oluşuyor. 120 kişilik kapasiteye sahip olan tren, Zonguldak'tan dönüş yolculuğuna gece 23:55’te başlayacak. Pazar günü, Çerkeş'te 2 saat, Çankırı'da 5 saat ve Kalecik'te 2 saat 30 dakikalık gezi duraklamalarının ardından aynı gün saat 19:02'de Ankara'ya varacak.

Ankara'dan 13 Haziran, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım tarihlerinde hareket edecek trenin son seferi ise 15 Kasım'da Zonguldak'tan gerçekleşecek.

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak'ta törenle karşılandı. Ankara Gar'ından hareket eden Karaelmas Ekspresi, Zonguldak Gar'ında Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak'ta törenle karşılandı. Ankara Gar'ından hareket eden Karaelmas Ekspresi, Zonguldak Gar'ında Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.