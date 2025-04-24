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Turizm Sektörü Üniversitelerle İşbirliğiyle Personel Yetiştiriyor

Turizm sektörü, üniversitelerle işbirliği yaparak nitelikli personel yetiştirmeyi amaçlıyor. 18 milyon turist hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 12:30
Turizm Sektörü Üniversitelerle İşbirliğiyle Personel Yetiştiriyor

Turizm Sektörü Personel Yetiştirmek İçin Üniversitelerle İşbirliği Yapıyor

Antalya'da her yıl milyonlarca turisti ağırlayan turizm sektörü, nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla üniversitelerle işbirliği yapıyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine bu işbirliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Hedef: 18 Milyon Turist

Saatçioğlu, Antalya'nın geçen yılı 17 milyondan fazla turist ile kapattığını hatırlatarak, bu yıl 18 milyon turist hedeflediklerini belirtti. Artan turist sayısının sektördeki istihdam ihtiyacını da artırdığını ifade eden Saatçioğlu, Türkiye'de yaklaşık 2 milyon, Antalya'da ise 1 milyon çalışan olduğuna dikkat çekti.

Nitelikli Personel Sorunu

Turizm sektöründe nitelikli personele duyulan ihtiyacın her geçen yıl arttığını söyleyen Saatçioğlu, küresel salgın sonrası birçok çalışanın farklı sektörlere dağıldığını aktardı. Özellikle Kırgızistan ve Endonezya gibi ülkelerden yabancı iş gücü sağlama çabalarını da dile getiren Saatçioğlu, amacın kendi personele kendi insanları ile istihdam sağlamak olduğunu vurguladı.

Üniversitelerle Protokoller ve Öğrenci Buluşmaları

Saatçioğlu, sektördeki personel sorununu aşmak için birçok proje gerçekleştirdiklerini belirtti. PoYD, Antalya’daki üniversitelerle protokoller imzalayarak derslerde yer alma çabası içinde olduklarını ifade etti.

Bu işbirlikleri sayesinde sektör tecrübelerini öğrencilere aktardıklarını belirten Saatçioğlu, yabancı dil çalışmaları için de öğrencilere lisan primleri verdiklerini belirtti. Öğrencilere yurt içindeki ve yurt dışındaki uygulamaları anlatarak onlara rol model olduklarını ekledi.

Mezun olan öğrencilerin sektöre girmelerinin ardından uygun pozisyonlarda başlayamadığını, belli aşamalardan geçmeleri gerektiğini de belirten Saatçioğlu, bu konudaki bilgilendirme çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Antalya'da her yıl milyonlarca misafiri konuk eden turizm sektörü, istihdamı artırmak amacıyla...

Antalya'da her yıl milyonlarca misafiri konuk eden turizm sektörü, istihdamı artırmak amacıyla üniversitelerle işbirliği yapıyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Antalya'da her yıl milyonlarca misafiri konuk eden turizm sektörü, istihdamı artırmak amacıyla...

Antalya'da her yıl milyonlarca misafiri konuk eden turizm sektörü, istihdamı artırmak amacıyla üniversitelerle iş birliği yapıyor.

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