Türk Askere Kosova'da Devriye Görevi: Güvenliği Sağlamak İçin Çalışmalar Sürüyor

NATO'nun KFOR bünyesindeki Türk askeri, Kosova'da güvenlik için devriye faaliyetlerine devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 18:21
Türk Askere Kosova'da Devriye Görevi: Güvenliği Sağlamak İçin Çalışmalar Sürüyor

Kosova'da Güvenliği Sağlamak İçin Devriye Faaliyetleri

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askeri, Kosova genelinde güvenliği sağlamak amacıyla devriye faaliyetlerine devam ediyor. Türk askerinin, Kosova'nın farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği devriye faaliyetlerine ilişkin çeşitli fotoğraflar, KFOR'un sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Bu faaliyetlerin, KFOR'un Kosova'da yaşayan tüm topluluklar için güvenli ve emniyetli bir ortam sağlama konusundaki günlük misyonunun bir parçası olduğu belirtildi.

KFOR'un Artan Varlığı ve Devriye Faaliyetleri

KFOR, güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına dayanarak 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başladı. Bugün, NATO üyesi ve üye olmayan toplam 29 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 uluslararası askeri personel KFOR bünyesinde görev yapıyor.

Türk askeri de 1999 yılından bu yana KFOR bünyesinde aktif olarak görev alıyor. Son dönemde ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimlerin ardından KFOR, bölgedeki varlığını ve devriye faaliyetlerini artırma kararı aldı.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askeri, Kosova genelinde güvenliği...

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askeri, Kosova genelinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetlerine devam ediyor.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askeri, Kosova genelinde güvenliği...

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askeri, Kosova genelinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetlerine devam ediyor.

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