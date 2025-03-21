Türk Askeri, Bosna Hersek'te İftar Programı Düzenledi

Saraybosna'da Türk Temsil Heyeti, Bosnalıların katılımı ile coşkulu bir iftar programı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 00:53
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 01:05
Türk Askeri, Bosna Hersek'te İftar Programı Düzenledi

Saraybosna'da Anlamlı İftar Organizasyonu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) altında görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, anlamlı bir iftar programı düzenledi.

Yüzlerce Katılımcıyla Renkli Anlar

Tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nin karşısındaki meydanda gerçekleşen organizasyona, Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Ahmet Kösem, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Murat Kul, Stari Grad Belediye Başkanı Irfan Cengic, EUFOR bünyesinde görev yapan Türk askerleri ve Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nden yetkililer ile birlikte 300'den fazla kişi katıldı.

Halka açık olarak düzenlenen iftarda, Türk askerleri sofralarındaki misafir Boşnaklara çeşitli ikramlarda bulundu. Katılımcılar, Türk askerleriyle yakından tanışarak sevgi dolu anlar yaşadı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Albay Kösem ve Albay Kul, iftar sofralarına misafir oldukları için teşekkür ettikleri Bosnalılara Ramazan ayını kutladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) bünyesinde görev...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, iftar organizasyonu düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) bünyesinde görev...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, iftar organizasyonu düzenlendi.

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