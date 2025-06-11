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Türk Askeri Kosova'da Eğitim İçin Bilgisayar Dershanesi Kurdu

Türk askeri, Kosova'nın Prizren şehrinde eğitim desteği amacıyla bilgisayar dershanesi açtı.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 18:33
Türk Askeri Kosova'da Eğitim İçin Bilgisayar Dershanesi Kurdu

Türk Askerinden Kosova'da Eğitim Desteği

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında, Prizren şehrindeki Fatmir Berisha İlkokuluna bilgisayar dershanesi kuruldu.

Açılış Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Açılış törenine, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı İstihkam Albay Ersin Çelikkanat, Türkiye Maarif Vakfı Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan ve Türk ile yerel kuruluşların temsilcileri ile birlikte öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Başkonsolos Doğan'dan Vurgu

Başkonsolos Doğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Kosova’nın tarihi ve kültürel bağlarının önemine dikkat çekerek, "Türkiye’nin Kosova’ya, savunma, eğitim, kültür, sağlık ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda katkıda bulunmaya devam ettiğini" söyledi. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kosova’da bulunduğu süre boyunca gerçekleştirilen yüzlerce sosyal sorumluluk projesine de değindi.

Albay Çelikkanat'tan Eğitim Vurgusu

Albay Çelikkanat, Türk askerinin Kosova’da birçok alanda halkın hayatına pozitif katkılarda bulunduğunu ifade ederek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimle ilgili sözünden yola çıkarak, Türk Temsil Heyet Başkanlığı olarak Kosova’nın geleceğini inşa edecek bir projeye destek vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Katılımcılardan Teşekkür Mesajları

Okul yönetici ve öğretmenleri, Türkiye’ye sunduğu destek için teşekkür ederek, projenin eğitime katkı sağlayacağını vurguladılar.

Dershane Açılışı ve Gezisi

Konuşmaların ardından projenin açılış kurdelesi kesildi. Ardından davetliler ve öğrenciler, yeni kurulan dershaneyi gezerek modern eğitim imkanlarını inceleme fırsatı buldular.

Gelecekteki Katkılar

Proje kapsamında, Fatmir Berisha İlkokuluna kurulan bilgisayar dershanesi, gerekli ekipmanlarla donatıldı. Türk askeri, 1999 yılından bu yana Kosova’da önemli görevler üstlenmeye devam ediyor.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Prizren...

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Prizren şehrindeki Fatmir Berisha İlkokuluna bilgisayar dershanesi kuruldu. Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan (solda), Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı İstihkam Albay Ersin Çelikkanat (ortada), Türkiye Maarif Vakfı Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan'ın yanı sıra ülkedeki Türk ve yerel kuruluşların temsilcileriyle öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Prizren...

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Prizren şehrindeki Fatmir Berisha İlkokuluna bilgisayar dershanesi kuruldu. Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan (solda), Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı İstihkam Albay Ersin Çelikkanat (ortada), Türkiye Maarif Vakfı Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan'ın yanı sıra ülkedeki Türk ve yerel kuruluşların temsilcileriyle öğrenci ve öğretmenler katıldı.

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