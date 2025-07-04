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Türk Askeri Kosova'daki Engelli Okuluna Destek Verdi

Türk askeri, Kosova'da işitme ve konuşma engelliler okulunun mutfak ve yemekhanesini yenileyerek eğitim alanında önemli bir destek sundu.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 19:36
Türk Askeri Kosova'daki Engelli Okuluna Destek Verdi

Kosova'da Engelli Öğrencilere Türk Askerinden Destek

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Prizren'deki Nena Tereza İşitme ve Konuşma Engelliler Okulu'nun mutfak ve yemekhanesini yeniledi.

Açılış Törenine Yoğun Katılım

Okuldaki açılış törenine; Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan ve Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, ülkedeki Türk ve yerel kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler de törende yer aldı.

Bağlılık ve Destek Mesajları

Büyükelçi Angılı, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin temel amacının, Kosova'nın bağımsız ve egemen bir devlet olarak varlığını sürdürmesine destek vermek olduğuna vurgu yaptı. Angılı, "Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip Kosova'nın büyük bir potansiyeli var ve bu potansiyele dayanarak gelecekte daha iyi bir yer olmasına katkı sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Piyade Albay Elitaş da, Türk Temsil Heyet Başkanlığı olarak; özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırma ve onların eğitimine destek verme konusuna büyük önem verdiklerini belirtti.

Bakan Damka ise, Türk askerinin Kosova'nın güvenliğine katkı sağlamakla kalmayıp, kalkınması ve geleceğe yönelik adımlar atması yönünde de önemli destek sunduğunu ifade etti.

Yenilenen Mutfak ve Yemekhane

Konuşmaların ardından proje açılış kurdelesi kesildi ve davetliler yenilenen mutfak ve yemekhaneyi inceledi. Nena Tereza İşitme ve Konuşma Engelliler Okulu, bu sivil asker işbirliği çerçevesinde gerekli ekipmanlarla donatıldı.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapmaktadır.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Prizren...

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Prizren şehrindeki Nena Tereza İşitme ve Konuşma Engelliler Okulunun mutfak ve yemekhanesi yenilendi. Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı (sağ 4), Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka (sağ 2), Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş'ın yanı sıra ülkedeki Türk ve yerel kuruluşların temsilcileriyle öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Prizren...

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Prizren şehrindeki Nena Tereza İşitme ve Konuşma Engelliler Okulunun mutfak ve yemekhanesi yenilendi. Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı (sağ 4), Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka (sağ 2), Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş'ın yanı sıra ülkedeki Türk ve yerel kuruluşların temsilcileriyle öğrenci ve öğretmenler katıldı.

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