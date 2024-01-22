Türk Astronot Alper Gezeravcı deneylere başladı

Türk Uzay Bilim Misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk deneyine başlayan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, tuzlu ortamlarda yetişen bitkileri inceleyecek. Gezeravcı'nın çalışmaları, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

Türk Astronot Alper Gezeravcı deneylere başladı
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İlk Türk astronot Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığı ilk deney, tuzlu ortamlarda yetişen bitkileri incelemekti. Deneyin proje yöneticileri Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. İsmail Türkan, Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday ve Doç. Dr. Barış Uzilday'dı. Deneyin adı, "Uzayda Tuz Stresine Maruz Kalan Ekstrem Halofit Schrenkiella Parvula'nın Verdiği Tepkilerin Araştırılması" olarak açıklandı.

Deneyde, uzayda ve dünyada yetişen "A. thaliana" ve "schrenkiella parvula" bitkileri tuz stresine tutulacak. Yeni nesil dizileme (RNA-seq) yöntemiyle bitkilerin transkriptomları belirlenecek. Ayrıca, mikro yerçekiminde tuz stresine nasıl tepki verdiklerini görmek için glikofitik ve halofitik bitkilerin fizyolojik ve moleküler yanıtları karşılaştırılacak.

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