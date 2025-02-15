Türk Büro-Sen Genel Başkanı Güney, Bilecik’te İstişare Toplantısı Düzenledi

Türkiye Kamu Sendikaları Çalışanları Konfederasyonuna (Türkiye Kamu-Sen) bağlı Türkiye Büro Çalışanları Sendikası (Türk Büro-Sen) Genel Başkanı Türkeş Güney, Bilecik'te sendikasının İl İstişare Toplantısı'na katıldı. Kentteki bir restoranda düzenlenen programda üyelerle bir araya gelen Güney, sendikalılarla görüş alışverişinde bulundu.

Yeni Kamu Personeli Rejimi İhtiyacı

Güney, gazetecilere 2017 yılında yapılan Anayasa değişikliği referandumuyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini hatırlatarak, bu sistemin birçok sorunu ortadan kaldırdığını vurguladı. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en yakın mesai arkadaşı olarak mevcut 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu işaret etti. 1965 yılında yürürlüğe giren bu kanunun, 500'ün üzerinde değişiklik geçirdiğini belirten Güney, 'yama kabul edecek hali kalmamış durumda' ifadesini kullandı. Bu bağlamda Türkiye Kamu-Sen'in daha önce duyurduğu gibi, yeni bir kamu personeli rejimine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Maaş ve Refah Talepleri

Toplantıda konuşan Güney, sendikalarının önerilerinde dört temel ilkeyi esas aldıklarını ifade etti. Bu ilkelerden ilki liyakat; 'Bütün atamalarda ve görevde yükselmelerde liyakat esas olmalı' dedi. Ayrıca, 'devlete sadakat' ilkesinin önemine değinerek, devlet memurlarının Anayasa ve kanunlara sadık kalma zorunluluğu olduğunu belirtti. Güney, görevde ve emeklilikte refah seviyesi talep ettiklerini ifade ederek, 'Ek zam ve refah payı istiyoruz. Emekli maaşlarında mutlaka iyileştirme istiyoruz' dedi. Son olarak, mevcut maaş sisteminin de yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda, Türk Büro-Sen İl Başkanı Cüneyt Taşkesen, şube başkan yardımcıları ile ilçe temsilcileri de yer aldı.

Türkiye Kamu Sendikaları Çalışanları Konfederasyonuna (Türkiye Kamu-Sen) bağlı Türkiye Büro Çalışanları Sendikası (Türk Büro-Sen) Genel Başkanı Türkeş Güney (ortada), Bilecik'te sendikasının İl İstişare Toplantısı'na katıldı.