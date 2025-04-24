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Türk Devletleri Arasında Sivil Koruma Başkanlığı Kuruluyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk Devletleri arasında Sivil Koruma Başkanlığı kurulması için onay sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 17:23
Türk Devletleri Arasında Sivil Koruma Başkanlığı Kuruluyor

Türk Devletleri Arasında Sivil Koruma Başkanlığı Kurulacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk devletleri arasında Sivil Koruma Başkanlığı kurulmasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Zorlu, TBMM'de düzenlenen toplantıda, bu kararın alındığını ve parlamentolardaki onay sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Toplantıdan Açıklamalar

Zorlu, TBMM Türk devletleri parlamentolar arası dostluk grubu başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Türk dünyasına yönelik son dönemde artan kara propaganda faaliyetlerine karşı mücadele edeceklerini sözlerine ekledi. Ayrıca, parlamentoların ülkeler arasındaki siyasi kararların milli irade ile taçlandığı dostluk ve işbirliği köprüleri olduğunu vurguladı.

İstanbul ve çevre illerde depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Zorlu, Türkiye'nin afetlere karşı hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AFAD kriz merkezine giderek gelişmeleri takip ettiğini aktaran Zorlu, sivil koruma çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Küresel Afet Yönetimi ve Projeler

Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin etkili bir afet müdahale ekibi kurarak, meydana gelebilecek afetlere karşı hızlı bir şekilde ortak müdahale gerçekleştireceğini dile getirdi. Türk Devletleri Sivil Koruma Başkanlığı'nın Acil Durum Merkezi'nin İstanbul'da açılacağını açıklayan Zorlu, her ülkeden bakanlık temsilcilerinin atanacağını aktardı.

Zorlu, GKTC’nin 2022'de Türk Devletleri Teşkilatı'na ve ardından TÜRKPA'ya üye olmasının tarihsel bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti ve Türk devletleri arasındaki işbirliği temasının önemini vurguladı.

Gelecek Vizyonu

Toplantının sonunda, Zorlu, Türk dünyasının kazanımları ve Türkiye'nin bu alandaki rolü hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türk dünyasına karşı gerçekleştirilen manipülatif paylaşımları dikkatle takip ettiklerini belirten Zorlu, Türkiye'nin Türk dünyasının en büyük direnç merkezi olduğunu vurguladı. Önümüzdeki dönemin Türk Dünyası Yüzyılı olması için var güçleriyle çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Toplantıya; Türkiye-Kırgızistan, Türkiye-Azerbaycan, Türkiye-Kazakistan, Türkiye-Macaristan, Türkiye-KKTC ve diğer parlamentolar arası dostluk grubu başkanları da katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, TBMM Türk...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, TBMM Türk devletleri parlamentolar arası dostluk grubu başkanlarıyla Meclis'te bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, TBMM Türk...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, TBMM Türk devletleri parlamentolar arası dostluk grubu başkanlarıyla Meclis'te bir araya geldi.

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