DOLAR
34,86 -0,01%
EURO
36,62 0,28%
ALTIN
3.024,54 -0,3%
BITCOIN
3.416.829,9 -1,69%

Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı Kuruldu

Azerbaycan'da imzalanan anlaşmayla Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı resmen kuruldu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 12:43
Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı Kuruldu

Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı Resmen Kuruldu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı'nın kurulmasına dair anlaşma imzalandı. Anlaşma, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı tarafından duyuruldu.

Kurucu Üyeler ve Gözlemciler

Subaşı, Azerbaycan, Macaristan, Kazakistan ve Türkiye’nin teşkilatın kurucu üyeleri olduğunu belirtti. Özbekistan ve Kırgızistan ise gözlemci statüsünde yer aldıkları bildirildi.

Ortak Hedefler

Bu yeni teşkilat, ortak miras ve tarihi bağlara sahip olan ülkeler arasında iş birliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, gençler arasında güçlü ilişkiler geliştirme vizyonu taşıyor.

Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı'nın kurulmasına ilişkin anlaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de...

Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı'nın kurulmasına ilişkin anlaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de imzalandı. İmza törenine, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı (arka sağ 3) da katıldı.

Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı'nın kurulmasına ilişkin anlaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de...

Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı'nın kurulmasına ilişkin anlaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de imzalandı. İmza törenine, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı (arka sağ 3) da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Siyah Kalp Setindeki Gerginlik İle İlgili Açıklama Geldi!

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hindistan'da 185 Yıllık Nuri Camisi'nin Yıkımı Tepkilere Yol Açıyo
2
Bartın Yurdu'ndaki Asansör İddiaları Yalanlandı
3
BBP Genel Başkanı Destici, Kırşehir'de Sığınmacıların Dönüşü İçin Umut Verdi
4
Irak Başbakanı Sudani, Ürdün Kralı Abdullah ile Suriye Üzerine Görüşmelerde Bulundu
5
BM Raporu: 2022'de İnsan Kaçakçılığı %25 Arttı
6
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan İsrail'in Suriye Saldırılarına Sert Tepki
7
Mukteda es-Sadr: 'Halka Kızıp İnzivaya Çekilme Kararı Aldım'

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

Yeni Yıla Girmeden Toplu Taşıma Desteği %50'ye Yakın Arttı!

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Siyah Kalp Setindeki Gerginlik İle İlgili Açıklama Geldi!

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!