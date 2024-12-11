Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı Kuruldu

Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı Resmen Kuruldu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı'nın kurulmasına dair anlaşma imzalandı. Anlaşma, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı tarafından duyuruldu.

Kurucu Üyeler ve Gözlemciler

Subaşı, Azerbaycan, Macaristan, Kazakistan ve Türkiye’nin teşkilatın kurucu üyeleri olduğunu belirtti. Özbekistan ve Kırgızistan ise gözlemci statüsünde yer aldıkları bildirildi.

Ortak Hedefler

Bu yeni teşkilat, ortak miras ve tarihi bağlara sahip olan ülkeler arasında iş birliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, gençler arasında güçlü ilişkiler geliştirme vizyonu taşıyor.

Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı'nın kurulmasına ilişkin anlaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de imzalandı. İmza törenine, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı (arka sağ 3) da katıldı.

Türk Devletleri İzcilik Teşkilatı'nın kurulmasına ilişkin anlaşma, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de imzalandı. İmza törenine, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı (arka sağ 3) da katıldı.