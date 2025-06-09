Türk Dünyası'ndan Türkistan'a: Yesevi Yolu ve Mirası Paneli

Türk Dünyası'nda Yesevi Mirası Konuşuldu

Kazakistan'ın Türkistan kentinde, "Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan: Yesevi Yolu ve Mirası" temalı bir panel düzenlendi. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, "Ahmet Yesevi Türbesi: Türk Dünyası'nın Manevi Kalbi" başlığıyla ilgi çekti.

Etkinlik Detayları

Panel, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğiyle hayata geçirilen "Yesevi Yolu ve Mirası" Projesi kapsamında gerçekleştirildi. Bu proje, Türk dünyasının manevi mimarı olarak kabul edilen Ahmet Yesevi'nin türbesinin bulunduğu Türkistan'da gerçekleştirildiği için sembolik ve kültürel derinlik kazandı.

Paneldeki Konuşmalar ve Sunumlar

Panelin açılış konuşmasını yapan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova, Yesevilik geleneğinin, yalnızca Kazakistan'ın değil tüm Türk dünyasının ortak mirası olduğunu belirtti. Genç kuşaklara bu mirası aktarmanın önemine dikkat çekti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay da Ahmet Yesevi'nin düşüncelerinin Türk coğrafyasında nasıl yayıldığını ve bu projenin ortak tarih ve hafızaya katkı sağlayacağını ifade etti.

Akademik Sunumlar

Panelde Türk ve Kazak akademisyenler çeşitli konularda sunumlar yaptı. Prof. Dr. İlhan Şahin "Hoca Ahmet Yesevi ve Coğrafyası", Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu "Selçuklu Fetihleri Öncesinde Anadolu’nun Dini Durumu ve Türk Yerleşimi ile Başlayan Değişim", Prof. Dr. Mustafa Alkan "Yeseviliğin Osmanlı’da Oluşan Tarikatlara Etkisi", Dr. Halil Çetin "Hoca Ahmet Yesevi Geleneğinin Kazak Halkının Kültürel Hayatına Etkisi ve Rolü", Dr. Baurcan Saifunov "Yesevi ve Milli Kimlik", Dr. Muhit Töleğenov ise "Yesevi Mirasının Önemi" konularında görüşlerini aktardı.

Protokol İmzaladı

"Yesevi Yolu ve Mirası" Projesi'nin Bakü, Bişkek ve Almatı'dan sonraki dördüncü etabı olan bu panelde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi arasında Türk dünyası odaklı doktora yapan öğrencilere yönelik "Yesevilik Bilgisi" programının hayata geçirilmesi amacıyla protokol imzalandı. Bu protokol, iki üniversitenin ortak lisansüstü çalışmalar ve akademik değişim programları yoluyla Yesevi düşüncesinin sistematik olarak ele alınmasını hedefliyor.

"Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan: Yesevi Yolu ve Mirası" Paneli, Kazakistan'ın Türkistan kentinde gerçekleştirildi. Panel, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin ev sahipliğinde "Ahmet Yesevi Türbesi: Türk Dünyası'nın Manevi Kalbi" başlığıyla düzenlendi.

"Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan: Yesevi Yolu ve Mirası" Paneli, Kazakistan'ın Türkistan kentinde gerçekleştirildi. Panel, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin ev sahipliğinde "Ahmet Yesevi Türbesi: Türk Dünyası'nın Manevi Kalbi" başlığıyla düzenlendi.