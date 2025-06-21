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Türk Dünyası Opera Sanatçıları Kırgızistan'da Bir Araya Geldi

Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde düzenlenen gala konserinde Türk, Özbek, Kırgız ve Kazak opera sanatçıları sahne aldı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 22:53
Türk Dünyası Opera Sanatçıları Kırgızistan'da Bir Araya Geldi

Kırgızistan'da Türk Dünyası'nın Opera Festivali

Türk, Özbek, Kırgız ve Kazak opera sanatçıları, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te buluştu. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından düzenlenen 26. TÜRKSOY Opera Günleri kapsamında, Kırgızistan Milli Akademi Opera ve Bale Tiyatrosu'nda unutulmaz bir gala konser gerçekleştirildi.

Etkinliğe, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Birinci Bakan Yardımcısı Soyuzbek Nadırbekov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Solmaz Haberal ve birçok opera sever katıldı.

Gala Konseri ve Kültürel İşbirliği

Konser, Kırgızistan'ın müzik kültürünün kurucusu Abdılas Maldıbayev, Sovyet bestecisi Viktor Vlasov ve Vladimir Fere'nin eserlerinden oluşturulan ve Kırgız operasının başlangıcı sayılan "Ayçürök" operasının enstrümantal müziği ile başladı.

Programda, Türk Dünyası ülkeleri arasında kültürel iş birliğini güçlendirmek amacı ön plandaydı. Nadırbekov, açılış konuşmasında etkinliğin Türk dili konuşan devletler arasındaki iş birliğini arttırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev de sanatçıların Kırgızistan'a gelmelerinin ve duygularını paylaşmasının önemine değinerek, etkinliğin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde Kırgızistan Kültür Bakanlığı'na teşekkür etti.

Ulusal Besteler ve Dünya Klasikleri

Konserde Türk, Özbek, Kırgız ve Kazak opera sanatçıları, ulusal bestelerini kendi dillerinde seslendirdi. Sanatçılar, ardından büyük bir çoşkuyla dünya klasiklerinden tanınmış aryaları birlikte ve koro eşliğinde seslendirdi.

Kırgızistan Milli Opera ve Bale Tiyatrosu'nun senfoni orkestrası, Urmat Tentimişyev ve Zahar Butenko yönetiminde sanatçılara eşlik ederken, izleyiciler konserde büyük bir heyecan yaşadı.

Konserde Türkiye'den tenor Ufuk Toker, soprano Özgecan Gençer; Kazakistan'dan soprano Nargiz Satmuhambetova, bariton Aydos Jabagin; Özbekistan'dan tenor Damir Rahmonov, soprano Gülmira Nurmetova; ve Kırgızistan'dan bariton Bakıt Ibıkayev, bariton Aybek uulu Atahan, soprano Polina Popikova, soprano Zaira Raimbekova ve tenor Elgiz Beyşenbayev sahne aldı.

Gala, İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin klasiklerinden "La Traviata" operasının seslendirilmesiyle sona erdi.

Türk, Özbek, Kırgız ve Kazak opera sanatçıları Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te birlikte sahne...

Türk, Özbek, Kırgız ve Kazak opera sanatçıları Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te birlikte sahne aldı.

Türk, Özbek, Kırgız ve Kazak opera sanatçıları Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te birlikte sahne...

Türk, Özbek, Kırgız ve Kazak opera sanatçıları Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te birlikte sahne aldı.

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