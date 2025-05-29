Türk Dünyası Sanatçıları Erzurum'da Buluştu

Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen "8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı", Türk dünyasından sanatçıları bir araya getirdi. Çalıştayda, Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Tataristan, Kırgızistan, Özbekistan ve İran'dan ressamlar buluştu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Türk Dünyası Turizm Başkenti Erzurum Koordinatörlüğü ve İlçe Belediyesinin katkılarıyla İspir Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, genç sanatçılar, alanında tanınmış sanatçılarla çalışma fırsatı buldu.

Genel sanat yönetmeni Ümit Yaşar Gözüm yönetiminde sanatçılar, Türk ve Anadolu mitolojisini kendi yorumlarıyla tuvale aktardı. Çalıştayda, İspirli ortaokul ve lise öğrencileri de yer aldı ve yaklaşık 35 eser müze binasında sergilenecek.

Başkan Coşkun: "İspir Tarihinin İzlerini Yansıtıyoruz"

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, yaptığı konuşmada ilçenin önemli bir hafta geçirdiğini belirterek, "Türk dünyasından 10 ressamımız, burada tuvale hem İspir'i hem hissiyatını hem tarihi hem de bu coğrafyanın kadim hafızasını yansıtma gayretinde." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Aydın: "Kültüre Yatırım Şart"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ise, Türk dünyasının önemli sanatçılarıyla İspir çocuklarının bir araya gelmesini sağlayanlara teşekkür etti. Aydın, "Bu tür yatırımlar, kültür ve sanata yapılan en önemli yatırımlardır. Gençlerimiz büyük sanatçılarla çalışma imkânı buluyor, bu da onların sanata bakış açısını olumlu yönde etkileyecek." şeklinde konuştu.

Azerbaycanlı Ressam Enveroğlu: "Sanat Sınır Tanımıyor"

Azerbaycanlı ressam İlham Enveroğlu, sanatın sınırları kaldırdığına dikkat çekerek, "Sanat, ileride siyasi ve politik sınırlarımızı da kaldıracak." ifadelerini kullandı. Enveroğlu, Türkiye'deki gençlerle birlikte olmanın sevincini paylaştı.

Çalıştay, 31 Mayıs’ta sona erecek ve sanatseverler için önemli eserlerin sergilendiği bir etkinlik olarak hafızalarda yer edecek.

Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen "8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı"nda gençler, Türk dünyasından sanatçılarla bir araya geldi.Genel sanat yönetmeni Ümit Yaşar Gözüm’ün yönetiminde sanatçılar, Türk ve Anadolu mitolojisini kendi tarzlarında tuvale yansıttı. İspirli ortaokul ve lise öğrencilerinin de yeteneklerini keşfetme ve Türk dünyasından sanatçılarla çalışma yapma fırsatı bulundukları çalıştayda, tamamlanacak 35’e yakın eser müze binasında sergilenecek.

Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen "8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı"nda gençler, Türk dünyasından sanatçılarla bir araya geldi.Genel sanat yönetmeni Ümit Yaşar Gözüm’ün yönetiminde sanatçılar, Türk ve Anadolu mitolojisini kendi tarzlarında tuvale yansıttı. İspirli ortaokul ve lise öğrencilerinin de yeteneklerini keşfetme ve Türk dünyasından sanatçılarla çalışma yapma fırsatı bulundukları çalıştayda, tamamlanacak 35’e yakın eser müze binasında sergilenecek.