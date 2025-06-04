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Türk Hacı Adaylarının Arafat’a İntikali Başladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 84 bin 942 Türk hacı adayının Arafat'a intikalini başlattı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 23:09
Türk Hacı Adaylarının Arafat’a İntikali Başladı

Mekke'de Hac İntikali Başladı

Mekke'de bulunan 84 bin 942 Türk hacı adayı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatıyla Arafat'a intikal etmeye başladı.

Hacı Adayları İçin Özel Talimat

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının 2025 Hac Organizasyonu kapsamında Mekke'deki servis ekiplerine seslenerek, hacı adaylarının saat 16.00'da Arafat'a taşıma talimatını verdi.

Hac Komisyondan Sosyal Medya Açıklaması

O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Erbaş, şu ifadeleri kullandı: "2025 Hac Organizasyonumuz kapsamında yüzbinlerce mümin yürekle buluşmak üzere Arafat’a doğru yola çıkacak olan hacı adaylarımızın intikali için tüm servis personelimize ve ekiplerimize çıkış talimatını verdik. Cenabıhak'tan bütün hacı adaylarımıza ve personelimize kolaylıklar diliyorum. Haccımız mübarek ve mebrur olsun İnşallah."

Mekke'de bulunan 84 bin 942 Türk hacı adayının Arafat'a intikali, Diyanet İşleri Başkanı Ali...

Mekke'de bulunan 84 bin 942 Türk hacı adayının Arafat'a intikali, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatıyla başladı.

Mekke'de bulunan 84 bin 942 Türk hacı adayının Arafat'a intikali, Diyanet İşleri Başkanı Ali...

Mekke'de bulunan 84 bin 942 Türk hacı adayının Arafat'a intikali, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatıyla başladı.

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