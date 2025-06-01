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Türk Hacı Kafileleri Kutsal Topraklara Ulaştı

Türkiye'den hacı adaylarının yolculuğu tamamlandı; son kafile Mekke'ye vardı ve hac süreci başladı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 09:42
Türk Hacı Kafileleri Kutsal Topraklara Ulaştı

Türk Hacı Kafileleri Kutsal Topraklara Ulaştı

Türkiye'den ilk hac kafilesinin 9 Mayıs'ta yola çıkmasıyla başlayan hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğu, son kafilenin dün akşam Mekke'ye ulaşmasıyla tamamlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) iş birliği ile düzenlenen bu organizasyon sayesinde, hacı adayları Kurban Bayramı'na az bir süre kala kutsal topraklarda buluştu. Hacı adaylarının bir kısmı Medine'ye, bir kısmı ise Mekke'ye yönlendirilmişti.

Mekke'de yoğun bir kalabalığın yaşandığı bu dönemde, hacı adayları Kabe'yi ziyaret etmeye devam ediyor. Kutsal topraklardaki günlerini umre yaparak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tavaf yaparak ve diğer kutsal yerleri ziyaret ederek değerlendiriyorlar.

Hacı adayları, gerekli hac farizalarını yerine getirdikten sonra 4 Haziran'da Arafat'a çıkarak vakfeye duracaklar. Bu süreçte Müzdelife ve Mina söz konusu olacak. Hacıların, Cemerat'ta şeytan taşladıktan sonra tekrar Kabe'ye dönerek tavaf ve say yapmaları gerekecek. Sonunda, ihramdan çıkacak hacılar, 6 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı'nı kutsal topraklarda gerçekleştirerek idrak edecek.

Hacıların yurda dönüş yolculuğu ise 11 Haziran'da başlayacak ve dönen kafileler 7 Temmuz'a kadar ülkeye ulaşacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl toplamda 84.942 vatandaşın hac ibadeti için kutsal topraklara gideceğini ve bu sayının %51.5'inin kadın, %48.5'inin ise erkeklerden oluştuğunu belirtmişti.

İlk kafilenin 9 Mayıs'ta yola çıkmasıyla başlayan hacı adaylarının mübarek topraklara yolculuğu...

İlk kafilenin 9 Mayıs'ta yola çıkmasıyla başlayan hacı adaylarının mübarek topraklara yolculuğu tamamlandı.Yoğunluğun yaşandığı Mekke'de Kabe ziyaretlerini sürdüren hacı adayları, namaz kılarak, umre yaparak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tavaf yaparak ve kutsal yerleri ziyaret ederek geçiriyor.

İlk kafilenin 9 Mayıs'ta yola çıkmasıyla başlayan hacı adaylarının mübarek topraklara yolculuğu...

İlk kafilenin 9 Mayıs'ta yola çıkmasıyla başlayan hacı adaylarının mübarek topraklara yolculuğu tamamlandı.Yoğunluğun yaşandığı Mekke'de Kabe ziyaretlerini sürdüren hacı adayları, namaz kılarak, umre yaparak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tavaf yaparak ve kutsal yerleri ziyaret ederek geçiriyor.

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