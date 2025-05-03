Türk Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Top, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Top için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlendi.

Geçen hafta beynine pıhtı atması sonucu İstanbul'da Siyami Ersek Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ameliyata alınan Top, tedavi sürecinin ardından 75 yaşında hayatını kaybetti.

Törende; sanatçılar Arif Sağ, Musa Eroğlu, Necla Akben, Erdal Erzincan ve Yavuz Top'un ailesi, sevenleri, arkadaşları ile öğrencileri hazır bulundu.

Büyük Usta Anıldı

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Yavuz Top'un topluma ve kültüre büyük katkılar sunduğunu belirterek, "Hayatını Kartal'da geçirmiş, öğrencilerini burada yetiştirmiş olan hocamızı uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimizin başı sağ olsun, sabırlar diliyorum," dedi.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Recep Ergül, Yavuz Top'un çok yönlü bir sanatçı olduğuna dikkat çekti ve onun insanlığın ortak değerlerini savunan biri olduğunu vurguladı.

Yavuz Top’un Mirası Yaşatılacak

Usta sanatçının kızı Ezgi Top, babasının Türk deyişlerine aşık bir ozan olduğunu ifade ederek, "Yarattığın eserler ve yetiştirdiğin öğrenciler yarınlarımızı aydınlatmaya devam edecek. Sana minnettarım," dedi.

Sanatçı Arif Sağ, dost olarak Yavuz Top'un hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti ve ölümünün kendisi için büyük bir kayıp olduğunu dile getirdi. Musa Eroğlu ise Top'un Türk kültürünün yaşatılmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Usta sanatçının Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin ardından Kartal Cem Evi'ne getirildi. Top'un cenazesi, kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği Başkanı Recep Ergül ve sanatçı Orhan Gencebay da katıldı.

Yavuz Top’un Sanat Yolculuğu

Yavuz Top, 1950 yılında Erzincan'ın Tercan ilçesinde dünyaya geldi. 7 yaşında bağlama çalmaya başlayan Top, 1967'de TRT İstanbul Radyosu sınavlarını kazanarak "Yetişmiş Bağlama Sanatçısı" ünvanını aldı.

Halk müziğinin gelişiminin öncüsü olan Yavuz Top, 1976’da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda bağlama hocası olarak görev yaptı. İlk defa çok sesli halk müziği denemeleri yaparak bu alanda önemli bir katkıda bulundu. Ayrıca, 7 kişisel albüm ve "Muhabbet Grubu" ile 7 albüm çıkararak halk müziğine mühim eserler kazandırdı. Yurt dışında da halk müziğiyle Türkiye'yi başarıyla temsil eden Top, 300'e yakın halk türküsünü repertuvara kazandırdı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Top için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Top için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.