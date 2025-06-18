Türk Halk Müziği Ustası Mehmet Erenler Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mehmet Erenler, Türk Halk Müziğinin Efsanevi İsimlerinden Biri

Türk halk müziğine yaptığı katkılarla tanınan Mehmet Erenler, 79 yaşında pankreas kanseriyle verdiği mücadelenin ardından hayatını kaybetti. Usta sanatçının cenazesi, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Taziyeleri Sanatçı Ailesi Kabul Etti

Cenaze törenine katılanlar arasında Erenler'in oğlu Serkan Erenler, kızı Selen Erenler ve torunu Zehra Erenler yer aldı. Törene katılan sanatçılar, Erenler’in müziğindeki önemine dikkati çekti.

Erdal Erzincan: “Kendinden Sonraki Kuşağın Üzerinde Ciddi Etkisi Oldu”

Sanatçı Erdal Erzincan, Erenler'in Yurttan Sesler Ekolü’nde önemli bir yerinin olduğunu belirtti. Erzincan, "Mehmet Erenler'in müzikal zevkinin, becerisinin ve bağlamasının hepimizin üzerinde emeği olduğunu düşünüyorum. Kendinden sonraki kuşağın üzerinde çok ciddi bir etkisi oldu" dedi.

Çetin Akdeniz: “Türk Halk Müziğinin Kilometre Taşlarından Biri”

Sanatçı Çetin Akdeniz, Erenler’in Türk halk müziğinin kilit isimlerinden biri olduğunu vurguladı. Akdeniz, "Ondan çok şey öğrendik. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Sanatçıların Anıları ve Saygıları

Diğer bir sanatçı Ümit Tokcan, Erenler ile yaklaşık 40 yıl aynı sahneyi paylaştığını söyleyerek, "Çok büyük bir kayıp. Onu çok özleyeceğiz, Allah rahmet eylesin" dedi. Selahattin Alpay ve Zafer Gündoğdu ise onun bağlama sanatındaki hakimiyetine ve Türk müziğine kattığı değerlere dikkat çekerken, "O, büyük bir geleneğin çok kadim çınarını geride bıraktı" vurgusunda bulundular.

Mehmet Erenler'in Hayatı ve Müzik Kariyeri

1946'da Ankara'da doğan Erenler, 8 yaşında bağlama öğrenmeye başladı ve 13 yaşında Yurttan Sesler programına katıldı. 1966’da TRT Ankara Radyosu’nda görev alarak müzik hayatına başlangıç yaptı. İstanbul Devlet Konservatuvarında öğretim üyesi oldu ve birçok sanatçı yetiştirdi. Mehmet Erenler, 20'den fazla albüm çıkardı ve özellikle teknik hakimiyeti ile dinleyicilerin beğenisini kazandı.

"Karpuz Kestim Yiyen Yok", "Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme" ve "Bir Çift Turna Gördüm"ün aralarında olduğu birçok türküyü derleyen sanatçı Mehmet Erenler'in cenazesi toprağa verildi.

"Karpuz Kestim Yiyen Yok", "Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme" ve "Bir Çift Turna Gördüm"ün aralarında olduğu birçok türküyü derleyen sanatçı Mehmet Erenler'in cenazesi toprağa verildi.