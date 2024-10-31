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Türk Hava Yolları'na Üst Üste Üç Prestijli Ödül

THY, APEX tarafından üç ödüle layık görüldü. Bu başarı, yolcu deneyimini ve sürdürülebilirliği ön planda tutuyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:06
Türk Hava Yolları'na Üst Üste Üç Prestijli Ödül

Türk Hava Yolları Ödüllerle Taçlandı

Türk Hava Yolları (THY), Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından sahip olduğu üstün hizmet kalitesi ile dikkat çekerek, "World Class", "World Class Sürdürülebilirlik Kategorisinde Sınıfının En İyisi" ve "FTE Pioneer" ödüllerini kazandı.

Ödüller ve Değerlendirme Süreci

THY, emniyet ve sağlık, misafir deneyimi ve sürdürülebilirlik gibi kritik performans kriterleri ile değerlendirilen "World Class" ödülüne dördüncü kez layık görüldü. Böylece, dünya genelinde bu prestijli ödüle sahip 10 hava yolundan biri olma statüsünü korumuş oldu.

APEX Global Expo'da Onurlandırıldı

Kaliforniya'da gerçekleşen APEX/IFSA Global Expo fuarındaki törende THY, "World Class Sürdürülebilirlik Kategorisinde Sınıfının En İyisi" ödülünü de kazandı. Bu ödüller, şirketin yolcu deneyimine ve operasyonel kaliteye olan bağlılığını bir kez daha kanıtladı.

İnovasyona Açılan Kapı

Ek olarak, THY; APEX ailesinin bir parçası olan Future Travel Experience'dan "FTE Pioneer" ödülünü de elde etti. Bu ödüller, havayolu endüstrisine sağladığı katkılarla tanınan altı şirkete veriliyor ve THY'nin sektördeki inovasyonu teşvik ettiğini vurguluyor.

THY'nin Vizyonu ve Katkıları

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin bu ödüllere layık görülmesinden dolayı duyduğu gururu ifade ederek, "Bu başarılar, yolcu deneyimini geliştirebilme kabiliyetimizi ve operasyonlarımıza sürdürülebilir uygulamaların entegrasyonu konusundaki azmimizi gösteriyor." şeklinde konuştu.

Eşsiz Uçuş Deneyimi İçin Yeni Adımlar

APEX Üst Yöneticisi Dr. Joe Leader, THY'nin APEX World Class takdirini kazanarak lüks seyahatte çıtayı sürekli yükselttiğini vurguladı. 2024 yılında tanıtılması planlanan yeni Crystal Business Class süiti ile birlikte, geliştirilmiş mahremiyet ve oturma alanı sunulacak olması, THY'nin mükemmellik sınırlarını zorlamaya devam edeceğinin bir göstergesi.

Türk Hava Yolları (THY), Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından verilen, "World Class"...

Türk Hava Yolları (THY), Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından verilen, "World Class", "World Class Sürdürülebilirlik Kategorisinde Sınıfının En İyisi" ve "FTE Pioneer" ödüllerine layık görüldü.

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