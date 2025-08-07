Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

THY'den Çarpıcı Kariyer Fırsatı

Türk Hava Yolları, havacılık sektöründe kariyer hayali kuranlar için eşsiz bir fırsat sunuyor. Şirket, 'Yer Operasyon Eğitmen Adayı' pozisyonu için personel alımı yapacağını duyurdu. Bu pozisyonda çalışanlara yılda16 maaş ödeme taahhüt ediliyor, bu da bu fırsatı iş arayanlar için benzersiz kılıyor.

Başvuru Şartları

Türk Hava Yolları'nın bu prestijli pozisyonuna başvurmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken bazı şartlar bulunuyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak.

1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olmak.

En az dört yıllık üniversite mezunu olmak.

Yurt dışında eğitim almış olan adayların, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denklik belgesini sunmaları gerekmektedir.

Denecek Tecrübe ve Yabancı Dil

Bu pozisyon, eğitimin yanı sıra sektörel deneyim de talep ediyor. Adayların ilgili pozisyonlarda en azdört yıllık iş tecrübesi bulunması gerekirken, yabancı dil bilgisi de aranan bir diğer kriter.

Başvuru Süreci ve Son Tarih

Başvuru süreci başlamış olup, adaylar Türk Hava Yolları'nın resmi kariyer portalı üzerinden online başvuru yapabilirler. Başvurular için son tarih ise 17 Ağustos 2025 Pazar saat 23.55 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelecek başvurular dikkate alınmayacaktır.

THY Çalışanlarına Sunulan Ayrıcalıklar

Türk Hava Yolları, personeline pek çok ayrıcalık da sunuyor: