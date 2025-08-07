DOLAR
40,65 0,04%
EURO
47,53 -0,19%
ALTIN
4.412,41 -0,26%
BITCOIN
4.700.568,4 -0,48%

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

THY, 'Yer Operasyon Eğitmen Adayı' pozisyonuna 16 maaş ve esnek izinle personel alıyor. Son başvuru tarihi 17 Ağustos 2025!

Yayın Tarihi: 07.08.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 11:49
Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

THY'den Çarpıcı Kariyer Fırsatı

Türk Hava Yolları, havacılık sektöründe kariyer hayali kuranlar için eşsiz bir fırsat sunuyor. Şirket, 'Yer Operasyon Eğitmen Adayı' pozisyonu için personel alımı yapacağını duyurdu. Bu pozisyonda çalışanlara yılda16 maaş ödeme taahhüt ediliyor, bu da bu fırsatı iş arayanlar için benzersiz kılıyor.

Başvuru Şartları

Türk Hava Yolları'nın bu prestijli pozisyonuna başvurmak isteyen adayların dikkat etmesi gereken bazı şartlar bulunuyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak.
  • 1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olmak.
  • En az dört yıllık üniversite mezunu olmak.
  • Yurt dışında eğitim almış olan adayların, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denklik belgesini sunmaları gerekmektedir.

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Denecek Tecrübe ve Yabancı Dil

Bu pozisyon, eğitimin yanı sıra sektörel deneyim de talep ediyor. Adayların ilgili pozisyonlarda en azdört yıllık iş tecrübesi bulunması gerekirken, yabancı dil bilgisi de aranan bir diğer kriter.

Başvuru Süreci ve Son Tarih

Başvuru süreci başlamış olup, adaylar Türk Hava Yolları'nın resmi kariyer portalı üzerinden online başvuru yapabilirler. Başvurular için son tarih ise 17 Ağustos 2025 Pazar saat 23.55 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelecek başvurular dikkate alınmayacaktır.

THY Çalışanlarına Sunulan Ayrıcalıklar

Türk Hava Yolları, personeline pek çok ayrıcalık da sunuyor:

  • Yılda 16 Maaş: Piyasa standartlarının üzerinde gelir fırsatı.
  • Esnek İzinler: Çalışırken akademik kariyer olanağı.
  • İndirimli Uçuş Hakları: Çalışan ve ailesi için indirimli uçuş imkanları.
  • Evlilik Yardımı: Maddi destek imkanı sunuluyor.
  • Kapsamlı Sağlık Sigortası: Özel sağlık sigortası ile güvence.
  • Dil Tazminatı: Yabancı dil teşvik ediliyor.
  • Ulaşım ve Konaklama: Geniş servis ağı ve indirimli konaklama fırsatları.
  • Sürekli Gelişim: Eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri.

İLGİLİ HABERLER

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış
2
Erzurum'da 'Koruyucu Aile Festivali' Coşkuyla Kutlandı
3
Mersin'de Suç Örgütü Elebaşı Yakalandı, 70 Tabanca Ele Geçirildi
4
Karaman'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
5
Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı
6
Hitit Üniversitesi, Anadolu'daki Kazıların Başkanlığını Üstleniyor
7
Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

KPSS'siz İŞKUR'dan 103 Bin 662 Personel Alımı Başladı!

Polis Olma Hayali Kuruyan Lise Mezunlarına 2500 Kişilik Dev Alım: Hemen Bitecek