Türk Hava Yolları New York’ta Şeb-i Arus’ı 'March of Love' ile Yaşattı

Dünyanın en çok ülkeye uçan şirketi Türk Hava Yolları, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin ölüm yıl dönümü anısına New York'ta düzenlediği Şeb-i Arus programında New Manhattan Sinfonietta Orkestrası eşliğinde özel bir konser sundu.

Program, 19 Aralık tarihinde Symphony Space-Peter Jay Sharp Theatre sahnesinde "Aşkın Yürüyüşü (March of Love)" başlığıyla izleyiciyle buluştu. Gecenin sanat yönetmenliğini orkestra şefi Gürer Aykal üstlendi.

Etkinlik ve Repertuvar

Konserin ilk bölümünde ödüllü piyanist Can Çakmur, Wolfgang Amadeus Mozart’ın Do Majör Piyano Konçertosu No. 21 (K.467) eserini seslendirdi. İkinci bölüm ise Şeb-i Arus yani "Vuslat Gecesi" onuruna Mevlana'ya adanan özel repertuara ayrıldı.

Uluslararası üne sahip sanatçı Ömer Faruk Tekbilek, Maestro Aykal tarafından konser için özel olarak orkestralanan iki eserini New Manhattan Sinfonietta eşliğinde icra etti. Bu bölümde ayrıca perküsyonda River Guerguerian, kanunda Hasan Işakkut ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu sahne aldı.

Yetkililerin Açıklamaları

Türk Hava Yolları New York Müdürü Emre İsmailoğlu etkinliğin amacını şöyle açıkladı: "Bu gece etkinliğimizin ismi ‘March of Love’. Bu akşamki etkinliği düzenlemekteki amacımız, Hazreti Mevlana’nın öğretilerini ve Türk kültürünün bir kısmını Amerikalılara ve buraya gelen tüm misafirlere anlatmak. Yaklaşık 700 civarı misafirimiz var, Amerikalılar, bürokratlar ve Türk toplumundan önde gelen isimler. Kalabalık bir kitle var. Asıl hedefimiz Türkiye’yi ve Hazreti Mevlana’yı burada anlatmak. Şu anda Amerika’da 14 noktaya uçmaktayız. Bu noktalarda çeşitli tanıtım faaliyetleri yapılmakta yıl içerisinde. Tanıtım gezileri özellikle Konya’ya, Nevşehir, Kapadokya, Kayseri, İzmir ve Göbeklitepe tabi çok önemli. İki ülke arasında bir köprü kurmak bizim vazifemiz bayrak taşıyıcı havayolu olarak. 2026 yılı için planlamalarımız hazır. Birçok etkinliğimiz, aktivitemiz olacak 2026 yılı içinde. Yakın zamanda yeni hatlarımız olacak uçuşa başlayacağımız"

Türkiye’nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ise konserin önemine vurgu yaparak: "Bu akşam çok güzel bir etkinlik için buradayız. Çünkü hem Türk müziğinin çok önemli isimleri burada. Bir yandan da Türk tarihinin, müziğinin ve inanç kültürünün aslında çok önemli ekollerinden birisi Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin anısı burada bizimle beraber. Türk Hava Yolları’na ve bu işte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hem Türk toplumu hem de Amerikan toplumunu bir araya getirdiler. Türkiye’nin, kültürümüzün ve tarihimizin tanıtımına çok güzel bir katkı yapıyorlar. Bu katkıyı yaparken de bize Türkiye’de, müzik tarihinde, sanat tarihinde önemli yer tutmuş, iz bırakmış Gürer Aykal, Fahri Atakoğlu gibi insanlarla hem bizi hem de seyircileri bir araya getiriyorlar. İzlerken bitmesin diye dua ettiğimiz gecelerden biri olacak"

Maestro Gürer Aykal konser sonrası değerlendirmesinde, "Konseri Mozart’la başlattık. Mozart, dünyaya Türk adını en çok duyuran bestecidir. Can Çakmur, olağanüstü bir piyanist; Mozart’ın 21 numaralı konçertosunu çaldı ve herkes hayran kaldı. Konserin ikinci yarısı ise biliyorsunuz Şeb-i Arus için. Dünyaya mal olmuş bir insan. Onu burada müzikle Türkçe anlatabilmek New York’ta bize gurur verdi. Çok mutluyum" dedi. Gürer ek olarak "Şimdi New York’ta yok başka konserim ama Türkiye’de konserlerim var. Yoğun konserlerim var" ifadelerini kullandı.

Kültürel Köprü Vurgusu

Etkinlik, müzik ve şiir aracılığıyla kültürlerarası bağ kurmayı hedefledi. Türk Hava Yolları etkinlikle yalnızca seyahat bağlantılarını değil, Mevlana düşüncesinin ve Konya gibi tarihi destinasyonların dünyaya tanıtılmasını da ön plana çıkarmayı amaçladığını bir kez daha gösterdi.

THY TARAFINDAN NEW YORK'TA DÜZENLENEN ŞEB-İ ARUS PROGRAMINDA ÜNLÜ ORKESTRA ŞEFİ GÜRER AYKAL YÖNETİMİNDEKİ NEW MANHATTAN SİNFONİETTA ORKESTRASI EŞLİĞİNDE ÖZEL KONSER VERİLDİ.