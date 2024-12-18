Türk Havacılığının Önemi: Prof. Dr. Banu Onaral Hayatını Kaybetti

Türk havacılığına büyük katkılarda bulunan Nuri Demirağ'ın torunu olan Prof. Dr. Banu Onaral, uzun süredir sürdürdüğü kanser tedavisi sonucunda Amerika Birleşik Devletleri'nde 74 yaşında vefat etti.

Onaral'ın cenazesinin yarın Philadelphia Friends South Western Burial Ground'da toprağa verileceği öğrenildi.

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bilim dünyamızın kıymetli ismi Prof. Dr. Banu Onaral, dedesi merhum Nuri Demirağ gibi ülkemiz için çok çalışan bir insandı. Bugün kaybettiğimiz Banu Onaral hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve bilim camiamıza başsağlığı diliyorum," dedi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Banu Onaral hocamızın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk havacılığının öncüsü Nuri Demirağ'ın torunu, vatansever bilim insanıydı. Kıymetli hocama Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun," dedi.

Prof. Dr. Onaral, Notre Dame de Sion Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği eğitimi aldı. 1978 yılında, Pennsylvania Üniversitesi'nde Biomedikal Mühendislik Doktorasını tamamladı.

Amerika'daki Drexel Üniversitesi'nde Biyomedikal Mühendisliği Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesini kuran Onaral, burayı 2015 yılına kadar yönetti. 2015'ten itibaren "Küresel İnovasyon Ortaklıkları" Rektör danışmanı olarak görev aldı.

Onaral’ın akademik çalışmaları, işlevsel beyin görüntüleme, ultrason ve optik yoğunluklu biyomedikal sinyal işleme alanlarında yoğunlaştı. Araştırma grubuyla birlikte işlevsel optik beyin görüntüleme konusunda öncü AR-GE programları yürüttü.

ABD'deki Ulusal Bilim Vakfı, Ulusal Sağlık Vakfı, Federe Havacılık Kurumu, Deniz Kuvvetleri Araştırma Ofisi ve DARPA gibi araştırma kuruluşları tarafından desteklenen projelere imza atan Onaral, birçok doktora ve yüksek lisans öğrencisine tez danışmanlığı yaptı.

Prof. Dr. Banu Onaral, 2019'da TEKNOFEST İstanbul'da, dedesi Nuri Demirağ'ın tasarladığı Nu. D36 uçağının sanal gerçeklik (VR) simülasyonunu deneyimlemişti.