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Türk Hayırseverler Malavi'deki Yetimlere Umut Oldu

Türk hayırseverlerin yardımları, TDV aracılığıyla Malavi'deki yetimlere ulaştırıldı, çocuklar bayram sevincini yaşadı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 16:22
Türk Hayırseverler Malavi'deki Yetimlere Umut Oldu

Türk Hayırseverlerin Yardımları Malavi'de Yetimlere Ulaştı

Türkiye'de hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen yardımlar, Kurban Bayramı dolayısıyla Malavi'de bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekiplerince yetimlere teslim edildi.

Kampanya ve Gönüllü Ekip

"Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında, ülkede bulunan vakfın 12 kişiden oluşan gönüllü ekibi, Muhammed Girl İslamic Academy yetimhanesine ziyarette bulundu. TDV ekibi, yetimlerle yakından ilgilenerek, çeşitli hediyeler verdikleri çocuklarla oyun oynayıp vakit geçirdi.

Kurban Bayramı Sevinci

Kurban Bayramı dolayısıyla yetimhanede bulunan çocuklara, Türk hayırseverlerin desteğiyle temin edilen yardım malzemeleri dağıtıldı. TDV gönüllüsü Furkan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın kurban organizasyonu kapsamında gönüllü ve görevlilerle bölgedeki yetimhaneyi ziyaret ettiklerini ifade etti.

Çocukların yetimhanede hem konakladığını hem de eğitim gördüğünü belirten Avcı, "İnşallah bayram günü geldiğinde vatandaşlarımızın, Türk halkımızın verdiği vekalet kurbanların burada kesimini yapıp dağıtımını sağlayacağız. Gelmiş olduğumuz ülke dünyanın en fakir 4 ülkesinden biri. Buraya gelirken onlarca, yüzlerce insan gördük. Hepsinin çok muhtaç olduklarını gördük. Hayatları, yaşam şartları çok zor. Buna şahit olduk" diye konuştu.

Malavi'de Türkleri Görmekten Mutlu Oluyorlar

Malavi Müslüman Derneği Genel Sekreteri Amin Timbele de Türkleri Malavi'de görmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Timbele, "Buraya Türkler dışında hiçbir milletin gelmediğini vurgulayarak, 'Bizi unutmayın. Her sene geliyorsunuz, gelmeye de devam edin. Sizin yardımlarınızdan dolayı burada güzel şeyler yapabiliyoruz. Türkleri görmekten çok mutluyum'" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen yardımlar, Kurban Bayramı dolayısıyla...

Türkiye'de hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen yardımlar, Kurban Bayramı dolayısıyla Malavi'de bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekiplerince yetimlere teslim edildi.

Türkiye'de hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen yardımlar, Kurban Bayramı dolayısıyla...

Türkiye'de hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen yardımlar, Kurban Bayramı dolayısıyla Malavi'de bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekiplerince yetimlere teslim edildi.

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