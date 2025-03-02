Türk Hekimlerin Geliştirdiği 'Katlantı' Tekniği Beyin Cerrahisine Yenilik Getirdi

Türk Hekimlerin Öncülüğündeki Yenilik

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, beyin cerrahisinde uygulanan yeni bir cerrahi teknik ile dikkatleri üzerine çekti. Geliştirilen 'Katlantı' tekniği, açık beyin ameliyatları sırasında karşılaşılan beyin-omurilik sıvısı (BOS) kaçağını önleyerek hastaların sağlığını koruyor.

Amerikan Beyin Cerrahları Dergisinde Öne Çıktı

Bu yenilikçi teknik, Amerikan Beyin ve Sinir Cerrahları Birliği'nin Neurosurgical Focus dergisinin Şubat sayısında yayımlanarak literatüre girmiştir. Çalışmanın sorumlu yazarı Doç. Dr. Onur Özgüral, bu teknik sayesinde ameliyat sonrası BOS kaçağının büyük ölçüde azaltıldığını bildirdi.

Geliştirilen Teknik ve Uygulama Süreci

Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinden Dr. Öğretim Üyesi Eyüp Bayatlı, geleneksel dikiş yöntemlerinin yetersiz kalabildiği durumları aşmak için klinik ortamda farklı bir yaklaşım geliştirdiklerini vurguladı. “Duraplastide Katlantı Tekniği” olarak adlandırılan bu yöntem, dikiş tekniğinden oluşmakta ve ek malzeme gerektirmemektedir.

Hastalar Üzerinde Başarıyla Uygulandı

Bayatlı, geliştirdikleri tekniği uyguladıkları hastalarda hiç sıvı kaçağı tespit edilmedğini belirtti. “Bu bize büyük bir başarı sağladı,” diyen Bayatlı, yöntemin dünya genelindeki beyin cerrahları tarafından kolaylıkla uygulanabileceğini vurguladı.

BOS Kaçağının Riskleri

BOS kaçağının tedavi edilmemesi halinde menenjit gibi ciddi enfeksiyonlara yol açabileceğine dikkat çeken Bayatlı, bu sorunun hastalar için maddi ve sağlık açısından büyük riskler taşıdığını ifade etti. “Geliştirdiğimiz teknik, bu riskleri minimize etmek ve mevcut sorunları çözmek için önemli bir adımdır,” diyerek sözlerini tamamladı.