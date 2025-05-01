TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı İstanbul'da Coşkuyla Kutladı

TÜRK-İŞ 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İstanbul'da Kutladı

TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İstanbul'un Kartal ilçesinde büyük bir coşkuyla kutladı. Konfederasyona bağlı sendikaların üyeleri, Kartal sahil yolunda toplanarak büyük bir kortej oluşturdu ve etkinliğin merkezi olan Kartal Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Burada, renkli görüntüler eşliğinde sloganlar atarak halay çeken katılımcılar, yağmura rağmen coşkularını kaybetmedi.

Ergün Atalay'dan Önemli Mesajlar

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, etkinlikte yaptığı konuşmada, katılanlara teşekkür etti ve işçilerin sendikal haklarına vurgu yaptı. Atalay, “Bizim örgütlenmemize hiç kimse karışmasın. İşçi istediği sendikaya üye olsun, örgütlensin. Bu ülkede demokrasiyi geliştirmek durumundayız.” dedi.

Atalay, alım gücündeki erozyona dikkat çekerek, “Aldığımız ücretler düşüyor. Her gün fakirleşiyoruz. Vergi yükü, çalışanların sırtına yükleniyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, asgari ücret görüşmeleri hakkında da açıklamalarda bulunarak, TÜRK-İŞ'in 50 yıl boyunca bu alanda masada olduğunu belirtti; ancak asgari ücret komisyonundaki yapının değişmesini beklediklerini dile getirdi.

Emeklilik Ücretleri Yetersiz

Atalay, emekli maaşlarının yetersiz olduğunu da vurguladı. “Emekliler 14 bin lirayla üç gün geçinemez. Bu rakam ayıp bir rakam.” sözleriyle emeklilere daha yaşanabilir bir ücret talep etti. Atalay ayrıca, Türkiye’de her gün 4 işçinin iş kazalarında can verdiğini hatırlatarak, bu durumun ülkeye yakışmadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Etkinlikte

Etkinliğe katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, işçilerin bayramını kutlayarak sendikalı olma çağrısında bulundu. Özel, Taksim'e yapılan katılımlarla ilgili CHP'li milletvekillerinin destek vermeye çalıştığını ve meydana özgürlük çağrısı yaptı. “Bir ülkede meydanlar özgürse demokrasi vardır.” ifadeleriyle, Taksim’in özgür olması gerektiğine dikkat çekti.

Özel, “Güçlü iktidarlar meydanları yasaklamazlar. Taksim’e bakınca iktidarın özgüvensizliği görülüyor.” diyerek, demokrasinin önemi üzerinde durdu.

TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kartal Meydanı'nda kutladı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın (sağda) konuşma yaptığı programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel de (solda) katıldı.

TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kartal Meydanı'nda kutladı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın (sağda) konuşma yaptığı programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel de (solda) katıldı.