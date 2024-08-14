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TÜRK-İŞ 20 Ağustos'ta Türkiye Genelinde Basın Açıklaması Yapacak

TÜRK-İŞ, 20 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı basın açıklamaları gerçekleştirerek emekçilerin taleplerini dile getirecek.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 16:35
TÜRK-İŞ 20 Ağustos'ta Türkiye Genelinde Basın Açıklaması Yapacak

TÜRK-İŞ'ten Emekçilerin Talepleri İçin Basın Açıklaması

TÜRK-İŞ, 20 Ağustos tarihinde Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı basın açıklaması yapma kararı aldı. Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, bu açıklamalarla ilgili önemli mesajlar verdi.

Emekçilerin Sorunları Dile Getirilecek

Ramazan Ağar, tüm emekçilerin hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, işsizlik ve güvencesiz çalışma gibi sorunlar altında ezilmeyeceğini vurguladı. "Bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz," dedi.

Bölgesel Toplantılar ve Eylem Planı

Ağar, konfederasyonun kararları çerçevesinde İstanbul'dan Adana, Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Trabzon'a kadar birçok bölgede toplantılar düzenlediklerini belirtti. 20 Ağustos'ta il temsilcilikleri önünde yapılacak basın açıklamalarının bildirgesinin TÜRK-İŞ tarafından hazırlandığını aktardı.

Hükümet Yetkilileriyle Görüşmeler

Çalışma hayatının sorunlarını çözme umuduyla bakanlarla toplantılar yaptıklarını ifade eden Ağar, işçilerin haklarını almakta zorluk çektiğini ve vergideki adaletsizliğin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. "Kazandığımızın yüzde 27'sini devlet alıyor, bu adalet değildir," diye konuştu.

Kamu Tasarruf Genelgesine Tepki

Kamu tasarruf genelgesini eleştiren Ağar, toplu iş sözleşmelerindeki hakları koruma çağrısında bulunarak, "Sözleşmeden tek bir kelime çıkarmamız durumunda, bu grev sebebi olur," ifadesinde bulundu.

TÜRK-İŞ'in Mücadelesi

Emekçilerin insana yakışır yaşam koşulları için mücadele ettiklerini yineleyen Ramazan Ağar, "696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen işçilerin haklarını aramaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu. İleriye dönük hedeflerinin cesur adımlar atmak olduğunu belirtti.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konfederasyonun Genel Merkezi'nde basın toplantısı...

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konfederasyonun Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konfederasyonun Genel Merkezi'nde basın toplantısı...

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konfederasyonun Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konfederasyonun Genel Merkezi'nde basın toplantısı...

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konfederasyonun Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konfederasyonun Genel Merkezi'nde basın toplantısı...

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konfederasyonun Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konfederasyonun Genel Merkezi'nde basın toplantısı...

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konfederasyonun Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konfederasyonun Genel Merkezi'nde basın toplantısı...

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konfederasyonun Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

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