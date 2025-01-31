TÜRK-İŞ 2025 Ocak Açlık ve Yoksulluk Sınırı Rakamlarını Açıkladı

TÜRK-İŞ Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması Sonuçları

TÜRK-İŞ, ocak ayına ait Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, 4 kişilik bir aile için hesaplanan açlık sınırı 22 bin 131 lira, yoksulluk sınırı ise 72 bin 88 lira olarak belirlendi.

TÜRK-İŞ, çalışanların geçim koşullarını gözler önüne sermek ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliklerinin aile bütçesine etkilerini belirlemek amacıyla her ay bu araştırmayı gerçekleştiriyor. Ocak 2025 sonuçlarında, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi için gıda harcaması olarak yapması gereken tutar 22 bin 131 lira olarak kaydedildi.

Yıllık Değişim ve Artışlar

Ocak ayında, gıda için yapılması gereken asgari harcama tutarında bir önceki aya göre yüzde 4,97'lik bir artış yaşanırken, son 12 ay itibarıyla bu değişim oranı yüzde 47,06 olarak hesaplandı. Yıllık ortalama artış ise yüzde 60,30'u buldu.

Artış Gösteren Gıda Maddeleri

Ocak ayında süt, yoğurt ve peynir fiyatlarında artış görüldü, en yüksek artış ise yüzde 11,5 ile yoğurt fiyatında gerçekleşti.