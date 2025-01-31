TÜRK-İŞ 2025 Ocak Açlık ve Yoksulluk Sınırı Rakamlarını Açıkladı

TÜRK-İŞ Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması Sonuçları
TÜRK-İŞ, ocak ayına ait Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, 4 kişilik bir aile için hesaplanan açlık sınırı 22 bin 131 lira, yoksulluk sınırı ise 72 bin 88 lira olarak belirlendi.
TÜRK-İŞ, çalışanların geçim koşullarını gözler önüne sermek ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliklerinin aile bütçesine etkilerini belirlemek amacıyla her ay bu araştırmayı gerçekleştiriyor. Ocak 2025 sonuçlarında, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi için gıda harcaması olarak yapması gereken tutar 22 bin 131 lira olarak kaydedildi.
Yıllık Değişim ve Artışlar
Ocak ayında, gıda için yapılması gereken asgari harcama tutarında bir önceki aya göre yüzde 4,97'lik bir artış yaşanırken, son 12 ay itibarıyla bu değişim oranı yüzde 47,06 olarak hesaplandı. Yıllık ortalama artış ise yüzde 60,30'u buldu.
Artış Gösteren Gıda Maddeleri
Ocak ayında süt, yoğurt ve peynir fiyatlarında artış görüldü, en yüksek artış ise yüzde 11,5 ile yoğurt fiyatında gerçekleşti.
- Dana kıyma, kuşbaşı eti, tavuk eti ve balık fiyatlarında artış gözlemlenirken, yumurta fiyatı yüzde 3 arttı.
- Sebze fiyatları ortalama 52,17 lira, meyve fiyatları ise 58,93 lira oldu.
- Ankara'da 200 gram ekmek fiyatı, yeni yılın ilk ayından itibaren yüzde 20 zamla 12,50 liradan satılmaya başlandı.
- Pirinç, bulgur, makarna ve irmik grubunda en fazla fiyat artışı yüzde 9 ile pirinçte kaydedildi.
- Zeytinyağı fiyatında değişim olmamakla birlikte, margarin ve tereyağı fiyatlarına zam yapıldığı tespit edildi.
- Çayın kilogram fiyatı sabit kalırken, pekmez, reçel ve bal fiyatları artmaya devam etti.