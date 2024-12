TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, Temizlik İşçileriyle Yeni Yılı Karşıladı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, 2025'e Temizlik İşçileriyle Girdi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılına Sakarya'da temizlik işçileriyle girdi. Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret eden Atalay, gece mesaisindeki işçilerin yeni yılını kutladı.

Atalay, her yılbaşı gecesi işçilerle bir araya geldiğini belirterek, "Ben maden, belediye, enerji, demiryolu işçisiyim." dedi. Türk-İş'in 1 milyon 400 bin üyesi olduğunu ifade eden Atalay, "En zor koşullarda çalışan madendeki arkadaşlarımızla sizlersiniz. Şu an ülkenin belli bölgesinde lapa lapa kar yağıyor, o dozerleri, greyderleri, makineleri karayollarındaki arkadaşlarımız kullanıyor zor şartlarda.” ifadelerini kullandı.

İşçilerin rızık için mücadele ettiğini vurgulayan Atalay, "Zor şartlarda görev yaparken ekonomik sıkıntı olduğu zaman dünyanın her yerinde bedeli çalışanlar, emekliler, dar ve sabit gelirliler ödüyor. Bu ülke, vatan hepimizin. Türkiye yoksa, vatanın yoksa ne parti, ne dernek, ne oda, ne de sendika var, hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.

Asgari ücret konusuna değinen Atalay, "Bundan 10 sene önce ülkenin yüzde 10'u asgari ücretliydi, şimdi neredeyse yarısı asgari ücretle çalışıyor. Geçim ücreti oldu." dedi. Ayrıca, Kovid-19 döneminden itibaren stokçuluk yapan esnafların varlığından bahsetti.

“Geçmişte alışveriş merkezleri kasiyer alırken şimdi etiket düzeltecek işçi alıyorlar; bu merhametli bir iş değil," diyen Atalay, hapis cezası verilmeden bu yanlışların düzelmeyeceğini aktardı.

Atalay, kamu işçisinin, asgari ücretlinin, emeklinin ve dar gelirlinin memnun olmadığını, bir an evvel insanlara nefes aldıracak yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi. Programda, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve sendika yöneticileri de yer aldı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yıla Sakarya'da temizlik işçileriyle girdi. Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret eden Atalay, gece mesaisinde çalışan işçilerin yeni yılını kutladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yıla Sakarya'da temizlik işçileriyle girdi. Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret eden Atalay, gece mesaisinde çalışan işçilerin yeni yılını kutladı.