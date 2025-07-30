TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Kamu İşçileri İçin Eylem Zamanı Geldi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Kamu İşçilerini Destekliyor

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçilerinin zam görüşmeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Atalay, "Türkiye'nin her bölgesinde ne gerekiyorsa (eylemler) noksansız bugüne kadar yaptık. Şu saate kadar sesimizi duymadılar" dedi.

Kamu Çalışanları İçin Kritik Süreç

Atalay, kamudaki yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili, TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nin önünde sendika başkanları ve işçilerin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında sözleşme müzakerelerinin akışını değerlendirdi.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebinin 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulduğunu hatırlatan Atalay, bugüne kadar bir anlaşmanın sağlanamadığını belirtti. Kamu işçilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek şöyle konuştu:

"İlk teklifi 13 Haziran'da verdiler. İlk altı ay için yüzde 16, ikinci altı ay için yüzde 8, üçüncü altı ay yüzde 7, dördüncü altı ay yüzde 5. 27 Haziran'da ikinci bir teklif verdiler; ilk altı ay için yüzde 17, ikinci altı ay için yüzde 10, üçüncü altı ay yüzde 7, dördüncü altı ay yüzde 5. Bu kabul edilebilir bir iş değil dedik."

Kamu İşçilerinin Talepleri Cevapsız Kalıyor

Atalay, Çalışma Bakanı'nın 18 Temmuz'da yaptığı açıklamalara değinerek, "Bakan dedi ki; ilk altı ay için yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar gerçekleşen enflasyon. Bunu kim dedi? Türkiye Cumhuriyeti'nin Çalışma Bakanı. Bu açıklamalar her yerde var." dedi.

Sözleşmeyle ilgili taleplerinin karşılanması adına ülke genelinde eylemler düzenlediklerini hatırlatan Atalay, "Zordayız, ekonomik yönden geçinemiyoruz, vergi ile ilgili sıkıntımız var, ücret ile ilgili sıkıntımız var" şeklinde konuştu.

Grevin Zamanı Yaklaşıyor

Atalay, "Grevin zamanı belli, günü belli, saati belli. Uygulama günü geldiği zaman uyguluyoruz" diyerek TÜRK-İŞ yönetimi olarak yetkili sendikaların alacağı kararlara uyacaklarını vurguladı.

Devletin verdiği sözlerden dönme şansının olmadığını ifade eden Atalay, "Sayın Cumhurbaşkanım, Çalışma Bakanı'na, 'o dediklerini yerine getir' diye talimat verin. Huzursuzluk iş yerinde varsa evimizde de olur, evde işyerimizde huzur yoksa bizden randıman alamazsınız" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamudaki yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nin önünde sendika başkanları ve işçilerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamudaki yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nin önünde sendika başkanları ve işçilerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.