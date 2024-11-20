TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten Meclis'te Kritik Talepler

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin belirlenmesinde dikkat edilmesi gerekenin, işçilerin ailesiyle birlikte insanca yaşayabileceği bir düzeyde olması gerektiğini vurguladı. Atalay, "Bir rakam açıklamak yerine, asgari ücret tespiti, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insan onuruyla bağdaşmalıdır," ifadelerini kullandı.

Atalay, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile birlikte, siyasi parti grup başkanvekilleri ve Meclis komisyon başkanlarıyla görüşerek taleplerini aktardı.

Ekonomik İstikrarın Önemi

AK Parti Ankara Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomik istikrarını sağlamak için uygulanan programların önemine değindi. Bilgin, "Emeği ve çalışanları asla ihmal etmemeliyiz. Sosyal paydaşların taleplerine büyük önem veriyoruz," dedi.

Çalışanların Alım Gücü Düşüyor

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, enflasyon karşısında alım gücünün her geçen gün düştüğünü belirtiyor ve Türkiye'nin en temel sorununun bir bölüşüm sorunu olduğunu savunuyor. Çerkezoğlu, "Emeğin milli gelirden aldığı pay yüzde 25'lere kadar geriledi. Bu durum ülkemizi asgari ücret ülkesi haline getirdi," ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu, sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, "Asgari ücretin ne kadar olacağı değil, alım gücü önemli. Enflasyon, ücretleri etkilemekten çok daha fazlasını gerektiriyor," dedi.

Emeklilik Sistemi Üzerine Uyarılar

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'deki vergi sisteminin geriye gittiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Prim sisteminde daha fazla prim ödeyenin daha fazla maaş aldığı bir modeli inşa etmeliyiz. Aksi takdirde, 2025 yılında emekliliği hak edenler büyük mağduriyetler yaşayacak."

Bu üç sendika liderinin yaptığı açıklamalar, Türkiye'de işçilerin ve çalışanların ekonomik haklarıyla ilgili kritik taleplerin gündeme gelmesine vesile oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, TBMM'de TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK Genel Başkanları ile düzenlenen ortak basın toplantısına katıldı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, TBMM'de TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK Genel Başkanları ile düzenlenen ortak basın toplantısına katıldı.