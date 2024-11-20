DOLAR
34,45 0,03%
EURO
36,28 0,82%
ALTIN
2.934,02 -0,54%
BITCOIN
3.237.283,43 -1,58%

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten Meclis'te Kritik Talepler

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK liderleri, Meclis'te asgari ücret ve sosyal politika taleplerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 19:17
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten Meclis'te Kritik Talepler

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten Meclis'te Kritik Talepler

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin belirlenmesinde dikkat edilmesi gerekenin, işçilerin ailesiyle birlikte insanca yaşayabileceği bir düzeyde olması gerektiğini vurguladı. Atalay, "Bir rakam açıklamak yerine, asgari ücret tespiti, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insan onuruyla bağdaşmalıdır," ifadelerini kullandı.

Atalay, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile birlikte, siyasi parti grup başkanvekilleri ve Meclis komisyon başkanlarıyla görüşerek taleplerini aktardı.

Ekonomik İstikrarın Önemi

AK Parti Ankara Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomik istikrarını sağlamak için uygulanan programların önemine değindi. Bilgin, "Emeği ve çalışanları asla ihmal etmemeliyiz. Sosyal paydaşların taleplerine büyük önem veriyoruz," dedi.

Çalışanların Alım Gücü Düşüyor

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, enflasyon karşısında alım gücünün her geçen gün düştüğünü belirtiyor ve Türkiye'nin en temel sorununun bir bölüşüm sorunu olduğunu savunuyor. Çerkezoğlu, "Emeğin milli gelirden aldığı pay yüzde 25'lere kadar geriledi. Bu durum ülkemizi asgari ücret ülkesi haline getirdi," ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu, sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, "Asgari ücretin ne kadar olacağı değil, alım gücü önemli. Enflasyon, ücretleri etkilemekten çok daha fazlasını gerektiriyor," dedi.

Emeklilik Sistemi Üzerine Uyarılar

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'deki vergi sisteminin geriye gittiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Prim sisteminde daha fazla prim ödeyenin daha fazla maaş aldığı bir modeli inşa etmeliyiz. Aksi takdirde, 2025 yılında emekliliği hak edenler büyük mağduriyetler yaşayacak."

Bu üç sendika liderinin yaptığı açıklamalar, Türkiye'de işçilerin ve çalışanların ekonomik haklarıyla ilgili kritik taleplerin gündeme gelmesine vesile oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, TBMM'de TÜRK-İŞ, HAK-İŞ...

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, TBMM'de TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK Genel Başkanları ile düzenlenen ortak basın toplantısına katıldı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, TBMM'de TÜRK-İŞ, HAK-İŞ...

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, TBMM'de TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK Genel Başkanları ile düzenlenen ortak basın toplantısına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşmalar Devam Ediyor
2
Jimmy Lai, Hong Kong'da Yargı Sürecinde İfade Verdi
3
Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı
4
Arktik Deniz Taşımacılığı Buzulların Erimesiyle Artıyor
5
Milli Savunma Bakanlığı'nda son dakika atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
6
TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi
7
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı 2025 Bütçesi Görüşüldü

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı