TÜRK-İŞ, Hazine ve Maliye Bakanlığı Önünde Güçlü Bir Miting Düzenledi

TÜRK-İŞ'ten Hazine ve Maliye Bakanlığı Önünde Miting

TÜRK-İŞ, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde büyük bir miting düzenledi. Anıtpark'ta toplanan TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalara üye işçiler, ellerinde pankart ve dövizlerle Bakanlık önüne doğru yürüyerek destek verdiler.

Genel Başkan Ergün Atalay'dan Kritik Açıklamalar

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, mitingde yaptığı konuşmada, işçi kesiminin 27 Şubat'ta sunduğu teklife karşılık, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS) ilk teklifini 13 Haziran'da verdiğini hatırlattı. Atalay, TÜHİS'in sunduğu teklifin kabul edilemez olduğunu ilettiklerini belirtti.

Atalay, bu ayın sonunda sendikaların grev kararı almak zorunda kalabileceklerinin altını çizerken, kamu işçilerinin ücretlerinin asgari ücretin biraz üstünde olduğunu vurguladı. Ayrıca yarın TES-İŞ Sendikası'nda gerçekleştirecekleri toplantıda gelecek haftanın eylem planını belirleyeceklerini dile getirdi.

Bakanlığın Bahçesinde Sembolik Eylem

Atalay, maden işçilerinden baretlerini Bakanlığın bahçe demirlerine asmaları talimatını verdi. Bu çağrının ardından işçiler, baretlerini demirlere asarak bakanlık önüne bir tabut bıraktı. Atalay, şehir dışına gidecek işçilere sağlıklı bir yolculuk temennisinde bulunarak, "Bizden gelecek haberi bekleyin. Başınızı aşağı düşürecek bir şeyi kimse yapamaz," dedi.

TÜRK-İŞ, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde miting düzenledi. Anıtpark'ta toplanan TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalara üye işçiler, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle Bakanlık önüne yürüdü. Yürüyüşe TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.

TÜRK-İŞ, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde miting düzenledi. Anıtpark'ta toplanan TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalara üye işçiler, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle Bakanlık önüne yürüdü. Yürüyüşe TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.