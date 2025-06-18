DOLAR
39,54 -0,14%
EURO
45,48 0%
ALTIN
4.311,56 -0,3%
BITCOIN
4.148.592,98 -0,54%

TÜRK-İŞ, Hazine ve Maliye Bakanlığı Önünde Güçlü Bir Miting Düzenledi

TÜRK-İŞ, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde Kamu Toplu İş Sözleşmeleri görüşmeleri için miting yaptı. Grev uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 16:02
TÜRK-İŞ, Hazine ve Maliye Bakanlığı Önünde Güçlü Bir Miting Düzenledi

TÜRK-İŞ'ten Hazine ve Maliye Bakanlığı Önünde Miting

TÜRK-İŞ, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde büyük bir miting düzenledi. Anıtpark'ta toplanan TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalara üye işçiler, ellerinde pankart ve dövizlerle Bakanlık önüne doğru yürüyerek destek verdiler.

Genel Başkan Ergün Atalay'dan Kritik Açıklamalar

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, mitingde yaptığı konuşmada, işçi kesiminin 27 Şubat'ta sunduğu teklife karşılık, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS) ilk teklifini 13 Haziran'da verdiğini hatırlattı. Atalay, TÜHİS'in sunduğu teklifin kabul edilemez olduğunu ilettiklerini belirtti.

Atalay, bu ayın sonunda sendikaların grev kararı almak zorunda kalabileceklerinin altını çizerken, kamu işçilerinin ücretlerinin asgari ücretin biraz üstünde olduğunu vurguladı. Ayrıca yarın TES-İŞ Sendikası'nda gerçekleştirecekleri toplantıda gelecek haftanın eylem planını belirleyeceklerini dile getirdi.

Bakanlığın Bahçesinde Sembolik Eylem

Atalay, maden işçilerinden baretlerini Bakanlığın bahçe demirlerine asmaları talimatını verdi. Bu çağrının ardından işçiler, baretlerini demirlere asarak bakanlık önüne bir tabut bıraktı. Atalay, şehir dışına gidecek işçilere sağlıklı bir yolculuk temennisinde bulunarak, "Bizden gelecek haberi bekleyin. Başınızı aşağı düşürecek bir şeyi kimse yapamaz," dedi.

TÜRK-İŞ, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, Hazine ve...

TÜRK-İŞ, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde miting düzenledi. Anıtpark'ta toplanan TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalara üye işçiler, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle Bakanlık önüne yürüdü. Yürüyüşe TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.

TÜRK-İŞ, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, Hazine ve...

TÜRK-İŞ, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde miting düzenledi. Anıtpark'ta toplanan TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalara üye işçiler, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle Bakanlık önüne yürüdü. Yürüyüşe TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DEV-Sağlık-İş, Kamu İşçileri İçin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yaptı
2
Kocaeli'de Market Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Bakan Kurum: 250 Bin Konut, Türkiye'nin Yeniden Doğuşunun Simgesi
4
İran, Düşürülen İsrail SİHA'sının Görüntülerini Yayınladı
5
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Devlet Protokolü Davet Edildi
6
Sivas'ta Devrilen Otomobilde İki Kişi Yaralandı
7
Balıkesir'de CHP'li Belediye Başkanları Nüfusu 100 Bin Üstü Toplantısında Bir Araya Geldi

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı