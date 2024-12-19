TÜRK-İŞ'ten Asgari Ücret Açıklaması: Hızla Sonuçlanmasını İstiyoruz

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'dan Açıklama

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Milleti bu kadar beklentiye sokmanın gereği yok. Bir an önce bunun sonuçlanmasını istiyoruz." diyerek halkın beklentilerini vurguladı.

Başkanlar Kurulu Toplantısı

Ağar, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı öncesinde bir araya geldiğini belirtti. Konfederasyon binasında yapılan toplantı sonrası, görüşmelerin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Toplantı Sonrası Değerlendirmeler

Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak toplantının ardından tekrar değerlendirme yapacaklarını vurgulayarak, "Değerlendirmenin sonucunda bir yere varılacak mı varılmayacak mı onu mutlaka tartışacağız." şeklinde konuştu.

Asgari Üçret Belirleme Süreci

Asgari ücreti belirlemek için son aşamaya geldiklerini hatırlatan Ağar, “Hükümet ve işverenlerin yaklaşımları samimi gelirse tahmin ediyorum kısa süre içerisinde sonuçlandırırız. İnşallah hayırlısı olur.” açıklamasında bulundu.

İşçilerin Teklifleri

Ağar, komisyon toplantısında 4 işçinin tekliflerini sunup sunmadığına ilişkin soru üzerine, “Her şeyimiz hazır, karşı tarafa göre tavrımızı alacağız. Biz görüştük, her şey baştan hazır bugün de görüşeceğiz. İnşallah sonuca bağlarız.” ifadesini kullandı.

Ağar, açıklamalarının ardından komisyon toplantısına katılmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gitti.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı öncesi bir araya geldi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Konfederasyon binasındaki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı öncesi bir araya geldi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Konfederasyon binasındaki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.