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TÜRK-İŞ'ten Vergi Tarifesi Düzenlemesi Talebi

TÜRK-İŞ, vergi tarifesinin güncellenmesi ve adil bir düzende düzenlenmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 11:01
TÜRK-İŞ'ten Vergi Tarifesi Düzenlemesi Talebi

TÜRK-İŞ'ten Vergi Tarifesi Güncelleme Çağrısı

Çalışanların yüksek vergi yükü ile karşı karşıya kaldığını ifade eden TÜRK-İŞ, vergi tarifesinin yeniden değerleme oranında güncellenmesini ve her yıl bu oranda artırılmasını talep etti.

Raporda Belirtilen Sorunlar

TÜRK-İŞ, vergi konusundaki mevcut sıkıntılara dair bir rapor hazırlayarak, bu raporu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve TBMM'deki siyasi partilere sundu. Raporda, işçilerin maaşları üzerindeki vergi yükünün adil bir seviyeye getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Asgari ücretten vergi alınmamasının doğru bir karar olduğunu belirten konfederasyon, bunun tek başına yeterli olmadığını, çünkü bu durumun maaşlı çalışanlar arasında eşitsizlik ve adaletsizlik yarattığını ifade etti.

Yüksek Vergi Yükü ve Adalet Arayışı

Raporda, çalışma hayatında düşük ve orta gelirli çalışanların, yıllar içinde beklenmedik şekilde yüksek oranda vergi ödeme zorunluluğu ile karşılaştıkları vurgulandı. TÜRK-İŞ temsilcileri, "Düşük ve orta düzeydeki gelir grupları için vergi adaletsizliği, ödeme gücüne bağlı olarak daha fazla ya da daha az vergi alınması gerekirken, tersine bir durum yaratmaktadır" şeklinde açıklama yaptı.

Adil Vergilendirme İhtiyacı

Yükselen maliyetlerin etkisiyle, çalışanların artık insanca yaşam standartlarına sahip olabilmesi için "objektif ve adaletli bir vergileme politikasına" ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. TÜRK-İŞ'in taleplerinin başında, vergi tarifesinin yeniden değerleme oranında güncellenmesi ve her yıl bu oranda arttırılması yer aldı.

Raporda ayrıca, farklı vergi dilimlerinin asgari ücrete göre belirlenmesi gerektiği aktarıldı. Birinci dilimin, asgari ücretin 14 katından; ikinci dilimin 24 katından; üçüncü dilimin 53 katından ve dördüncü dilimin ise 250 katından az olmaması gerektiği ifade edildi.

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