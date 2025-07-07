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Türk İzci Toyu, İstanbul'da 900 İzci ile Başladı

Türk İzci Toyu, 22 ülkeden 900 izcinin katılımıyla İstanbul'da açıldı. Faaliyetler 14 Temmuz'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 13:26
Türk İzci Toyu, İstanbul'da 900 İzci ile Başladı

İstanbul'da Türk İzci Toyu'nun Açılışı Gerçekleşti

Türk İzci Toyu'nun açılış seremonisi, 22 ülkeden 900'ü aşkın izcinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Beykoz'daki Türkiye İzcilik Federasyonu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, dünya genelinden izciler bayrak töreni için bir araya geldi.

Faaliyetler ve Eğitimler

Türk İzci Toyu, katılımcılara okçuluk, binicilik, badminton ve bisiklet gibi birçok faaliyette bulunma fırsatı sunuyor. Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, bu etkinliklerin Türk kültürünün yayılması amacıyla düzenlendiğini belirtti. Subaşı, ayrıca Türk Dünyası İzcilik Birliği'nin Türkiye ile Azerbaycan öncülüğünde kurulduğunu ifade etti.

İzciliğin Yaygınlaştırılması

Subaşı, izciliğin olmadığı Türk devletlerinde de bu kültürü yayma hedeflerini açıkladı ve “İlk 2 kampı Türkiye'de yapalım dedik, bu ilk kampımız.” diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı. 22 ülkeden gelen izciler, İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini de gezme imkanı bulacak.

Azerbaycan Türk İzci Birliği'nin Katkısı

Azerbaycan Türk İzci Birliği Başkanı İlyas İsmayıllı, Türk kültürünü ve medeniyetini genç nesillere aktarma amacıyla bu birlikteliği oluşturduklarını belirtti. “Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler, Türkçe konuşan diğer ülkeler, Türk kültürü taşiyan her izci teşkilatı için bu birlik açıldı.” dedi.

Gelecek Yıl Daha Büyük Bir Organizasyon

Subaşı, Dünya İzcilik Teşkilatı'na bağlı olan herkesin bu etkinliğe katılma hakkı bulunduğunu ve bu organizasyonun gelecek yıl daha kalabalık bir şekilde tekrar edileceğini müjdeledi. Türk İzci Toyu, 14 Temmuz'a kadar devam edecek.

Türk İzci Toyu'nun açılış seremonisi, 22 ülkeden 900'ü aşkın izcinin katılımıyla İstanbul'da...

Türk İzci Toyu'nun açılış seremonisi, 22 ülkeden 900'ü aşkın izcinin katılımıyla İstanbul'da yapıldı. Beykoz'da bulunan Türkiye İzcilik Federasyonu Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki organizasyon için 22 ülkeden gelen 900'ün üzerinde izci, bayrak töreninde hazır bulundu.

Türk İzci Toyu'nun açılış seremonisi, 22 ülkeden 900'ü aşkın izcinin katılımıyla İstanbul'da...

Türk İzci Toyu'nun açılış seremonisi, 22 ülkeden 900'ü aşkın izcinin katılımıyla İstanbul'da yapıldı. Beykoz'da bulunan Türkiye İzcilik Federasyonu Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki organizasyon için 22 ülkeden gelen 900'ün üzerinde izci, bayrak töreninde hazır bulundu.

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