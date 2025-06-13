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Türk Kızılay, 2,3 Milyon Gönüllü Kan Bağışçısıyla Dünyada 3. Sırada

Türk Kızılay, 2,3 milyon gönüllü kan bağışçısına ulaşarak dünyada üçüncü sırada yer aldı. Genel Başkan Yılmaz, bağışların hayat kurtardığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 12:35
Türk Kızılay, 2,3 Milyon Gönüllü Kan Bağışçısıyla Dünyada 3. Sırada

Türk Kızılay, 2,3 Milyon Gönüllüyle Rekora Koştu

Türk Kızılay, 2,3 milyon gönüllü kan bağışçısına ulaşarak dünyada üçüncü sırayı elde etti. Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 14 Haziran 'Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü' vesilesiyle yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kan ihtiyacının %90'ının Kızılay tarafından karşılandığını belirtti.

Bağışların Hayat Kurtardığına Dikkat Çekildi

Yılmaz, gönüllü kan bağışcılarının insanlığın merhametini ve dayanışma ruhunu yansıttığını vurgulayarak; "Her bir bağış, 3 hayata umut, ailelerine ise sevinç oluyor. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" şeklinde ifade etti.

Geçtiğimiz yıl 2,7 milyon ünite kan bağışının yapıldığına dikkat çeken Yılmaz, bu bağışların doğumdan ameliyata, acil durumlardan kronik hastalıklara kadar birçok hastaya umut sunduğunu duyurdu.

Gönüllü Olmaya Davet

"Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyası kapsamında 18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri düzenli kan bağışçısı olmaya çağıran Yılmaz, kan bağışı için yalnızca 15 dakika ayırmanın yeterli olduğunu belirtti. Erkeklerin 3 ayda bir, kadınların ise 4 ayda bir kan bağışında bulunabileceğini dile getirdi.

Günlük Kan İhtiyacı

Her gün 9 bin ünite kan bağışına ihtiyaç duyulduğuna da vurgu yapan Yılmaz, Türk Kızılay’ın ülke genelinde 1140 hastanenin kan ihtiyacını karşıladığını aktardı.

Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü

Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü, Nobel Ödüllü Karl Landsteiner'in doğum gününe atıfla her yıl 14 Haziran'da kutlanmaktadır. Türk Kızılay, uluslararası alanda bağışçı sayısında Çin ve Japon Kızılhaçının ardından üçüncü sırada yer alıyor.

İlaveten, Türk Kızılay, TÜRKÖK Projesi sayesinde kök hücre tedavisine ihtiyaç duyan hastalar için aktif bir rol üstleniyor. Proje kapsamında 1,1 milyon aktif kök hücre bağışçı adayı bulunmaktadır ve bugüne kadar 7 bini aşkın nakil gerçekleştirilmiştir.

Türk Kızılay, 2,3 milyon gönüllü kan bağışçısına ulaşarak, dünyada 3'üncü sırada yer...

Türk Kızılay, 2,3 milyon gönüllü kan bağışçısına ulaşarak, dünyada 3'üncü sırada yer aldı.

Türk Kızılay, 2,3 milyon gönüllü kan bağışçısına ulaşarak, dünyada 3'üncü sırada yer...

Türk Kızılay, 2,3 milyon gönüllü kan bağışçısına ulaşarak, dünyada 3'üncü sırada yer aldı.

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