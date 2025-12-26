Türk Kızılay 3 Milyon Kan Bağışına Ulaştı — Simgesel Bağış Gaziantep’ten

Türk Kızılay 3 milyon ünite hedefini gerçekleştirdi

Türk Kızılay, 2025 yılı hedefi olan 3 milyon ünite kan bağışı hedefine ulaşarak ülke çapında önemli bir başarıya imza attı. Yıl boyunca yürütülen kampanyalar ve gönüllü bağışçıların desteğiyle elde edilen bu sonuç, sağlık hizmetleri için kritik önemde bir kaynak oluşturuyor.

Çalışmalar 18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağış Merkezi ile 350 mobil ve sabit ekip aracılığıyla yürütüldü. Geçen yıl 2,7 milyon ünite kan toplayan Kızılay, bu yıl bağış miktarını yaklaşık yüzde 10 artırdı. Kan bağışında ilk beş şehir olan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Gaziantep, toplam bağışların yüzde 41'ini oluşturdu.

Simgesel bağış Gaziantep İslahiye’den geldi

3 milyonuncu kan bağışı, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde görev yapan zabıt katibi Büşra Tokgöz tarafından gerçekleştirildi. Bağışın ardından Tokgöz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz tarafından telefonla aranarak tebrik edildi. Bu bağış hem Gaziantep hem de İslahiye adına gurur kaynağı oldu.

Bağışçının sözleri

"Kan vermek hem ekonomik, basit ve çok etkili bir yardımlaşma örneği olduğunu belirten Büşra Tokgöz, çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, \"Öncelikle çok şaşırdım, dün arkadaşlar söylediğinde. Yani gurur da yaşıyorum, mutluyum bu durumda. Bu 11. kan bağışımdı, elimden geldiğince düzenli kan bağışçısı olmaya çalışıyorum. Dün adliyemizde gerçekleştirilen bir organizasyon vardı, Başsavcılığımız ve Gaziantep Kızılay Şubesi tarafından. Onu duydum ve gidip kan vermeye karar verdim, saat 11’e geliyordu. Gidip kan verirken, yani tam bitmişti, o zaman gelip söyledi arkadaşlar, 3 milyoncu bağışçı olduğumu söylediler. Ben de çok mutlu oldum, çok şaşırdım. Yani böyle bir şey de beklemiyordum. Daha sonra buraya davet edildim, buraya geldim. Çok mutluyum. Böyle bir şey için ödül alıyor olmak da güzel bir şey ayrıca. Heyecanlıyım. Zaten kan vermek bence hem ekonomik hem basit, hem de çok etkili bir yardımlaşma örneği. Bu yüzden de tabii ki de tavsiye ediyorum. Zor hiçbir tarafı yok. İnsanlara kolay bir şekilde yardım ediyoruz. Herkesi de kan bağışçısı olmaya davet ediyorum\""

Kızılay yetkilisinden değerlendirme

Gaziantep Kızılay Kan Merkezi Müdürü Mehmet Akıncı ise sürecin toplumsal önemine dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

"Türk Kızılay olarak 2025 yılında hedefimizi gerçekleştirmenin ve 3 milyonuncu kan bağışına ulaşmamızın gururunu yaşıyoruz. Bu sadece bir rakam değil, milyonların umudu demek. Bir annenin evladına kavuşması, ameliyat masasındaki bir hastanın yeniden nefes alması demek. Bu başarı tabii ki sadece Kızılaycıların başarısı değil. 15 dakikasını iyiliğe ayıran, ben de varım diyen, iyiliği hayatının bir parçası haline getiren kan bağışçılarımızın başarısıdır. Bu yıl yapılan bağışların neredeyse yarısı düzenli kan bağışçılarımıza aittir. Bu tablo, toplumumuzda kan bağışının artık bir alışkanlık, bir sorumluluk bilincine dönüştüğünün en güçlü göstergesidir. 3 milyoncu bağışı gerçekleştiren bağışçımız bugün aramızda ve bize şunu bir kez daha hatırlatıyor. Bir kişinin kararlılığı, milyonların umudu demektir. Gaziantep İslahiye Adliyesi’nde görev yapan zabıt katibi Büşra Tokgöz, yalnız bu anlamlı bağışın değil, aynı zamanda düzenli bağışçı olmanın, sürekliliğin ve sorumluluk bilincinin de güçlü bir temsilcisi. 11 kez kan bağışında bulunan Büşra hanım aynı zamanda kök hücre bağışçımız. Düzenli bağış yapan, hayat kurtarmayı bir alışkanlık haline getiren, tüm gönüllü kan bağışçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu iyilik zincirinin bir halkasısınız. Burada herkese çağrımız şudur. 3 milyoncu kan bağışı, daha fazla hayat kurtarmak için daha güçlü bir başlangıçtır. Eğer kan verebiliyorsanız, lütfen ertelemeyin"

Sonuç: Türk Kızılay’ın 2025 hedefini gerçekleştirmesi, ülke genelinde kan bağışının yaygınlaştığının ve düzenli bağışçılar sayesinde sürdürülebilir hale geldiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

