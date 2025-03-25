Türk Kızılay, 46'ncı aşevini Nevşehir'de açarak yardım faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Tarihi Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde Nevşehir Valiliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 1 Mart tarihinde kapılarını açan aşevinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuldu.

Açılışta konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, aşevlerinin, Türk Kızılay’ın 2025 yılı strateji planında önde gelen projelerden biri olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Aşevleri, alan el ile veren el arasında iyilik köprümüzdür. Çiftçilerimizin öşürlerini, hayırseverlerin adak kurbanlarını emanet edebilecekleri yerlerdir," dedi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan da açılışta yaptığı konuşmada aşevinin kente ve ihtiyaç sahiplerine hayırlı olmasını dilerken, "Burada pişen her bir lokma, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın nişanesi olacaktır," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ramazan ayında burada günde 1000 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılacağını belirten Fidan, olağanüstü durumlarda bu sayının artarak 5 bin kişiye ulaşabileceğini aktardı.

Konuşmaların ardından, Yılmaz ve Fidan, Türk Kızılay Nevşehir Şubesine bağışta bulunan hayırseverlere plaket ve teşekkür belgeleri takdim etti. Protokol üyeleri ve diğer katılımcılar, aşevinin açılış kurdelesini keserek bu önemli projeye destek verdiklerini göstermiş oldular.

Aşevleriyle yıl boyunca binlerce ihtiyaç sahibine ulaşan Türk Kızılay, 46'ncı aşevini Nevşehir'de açtı. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Tarihi Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde Nevşehir Valiliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 1 Mart'ta kapılarını açan Nevşehir Aşevi için açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Aşevleriyle yıl boyunca binlerce ihtiyaç sahibine ulaşan Türk Kızılay, 46'ncı aşevini Nevşehir'de açtı. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Tarihi Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nde Nevşehir Valiliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 1 Mart'ta kapılarını açan Nevşehir Aşevi için açılış törenine katılarak konuşma yaptı.