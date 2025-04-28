Türk Kızılay'dan 2024 Kurban Kesim Fiyatları Açıklandı

Türk Kızılay'dan 2024 Kurban Kesim Fiyatları

Türkiye'nin önemli insani yardım kuruluşu olan Türk Kızılay, 2024 yılı için vekaletle kurban kesim fiyatlarını açıkladı. Genel Başkan Fatma Meriç Yılmaz, kurban bedelinin yurt içi ve Filistin Gazze kategorisi için 13 bin 250 lira, yurt dışı için ise 5 bin 250 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Yılmaz, İstanbul Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, 2024 yılında Türkiye dahil olmak üzere 21 ülkede, toplam 146 bin 683 vekalet sahibi adına kurban kesimi yapacaklarını ifade etti. Her yıl vatandaşların güvenine layık olmaya çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, bu teveccühün giderek arttığını kaydetti.

Kurban Sayılarında Artış

Geçen yıl toplamda 21 bin 252’si Gazze, 115 bini yurt dışı ve 10 bin 416'sı yurt içinde olmak üzere gerçekleştirilen kurban kesimlerinde, ulaşmak istedikleri kişi sayısında %70'lik bir artış sağladıklarını belirten Yılmaz, 2024 yılı itibarıyla 4 milyon 913 bin 693 kişiye yardım ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Konserve Kurban Payları

Kurbanların ihtiyaç sahiplerine konserve şeklinde ulaştırılması, sürdürülebilir yardımlar açısından önemli bir adım olduğunu ifade eden Yılmaz, "Konserve haline getirdiğimiz paylar en az iki yıllık raf ömrüne ulaşıyor. Bu sayede, yalnızca kurban döneminde değil, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine bu payları ulaştırabiliyoruz." dedi.

Bu yıl 22 ülkede kurban kesimi ve dağıtım faaliyetleri planladıklarını aktaran Yılmaz, Türkiye’de 46 aşevine ilave olarak yıl sonuna kadar 15 yeni aşevi açacaklarını söyledi.

Gazze'ye Yardımlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılki kurbanını Gazze'ye bağışladığını belirten Yılmaz, bağışların Gazze’ye ulaştırılmasıyla ilgili sorulara da yanıt verdi. Yılmaz, bağışların konserve şeklinde hazırlandığını ve gerekirse ateşkes anında hızlıca Gaza’ya ulaştırılabileceğini dile getirdi.

Yılmaz, Gazze'deki yardım faaliyetlerine de dikkat çekerek, "Her gün 30 bin kişiye sıcak yemek çıkarıyoruz. Fırsat buldukça Gazze'ye yardım götürmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, bu yılki vekaletle kurban kesimi fiyatlarını bir kez daha hatırlatmakta fayda var: Yurt içi ve Filistin Gazze kategorisi için 13 bin 250 lira, yurt dışı için ise 5 bin 250 lira olarak belirlenmiştir.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay İstanbul Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay İstanbul Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.