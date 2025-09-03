DOLAR
41,16 -0,03%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.688 -0,27%
BITCOIN
4.593.791,21 -0,19%

Türk Kızılay'dan Afganistan'daki depremzedelere insani yardım

Türk Kızılay, 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Afganistan'a binden fazla kişiye yetecek gıda ve hijyen kolisi askeri uçakla gönderiyor.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 13:46
Türk Kızılay'dan Afganistan'daki depremzedelere insani yardım

Türk Kızılay'dan Afganistan'daki depremzedelere insani yardım

Askeri uçakla sevkiyat ve sahada destek

Türk Kızılay, Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında başlattığı yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre, kuruluşun Afganistan'daki delegasyonu Ankara'dan gönderilen uzman personelle destekleniyor ve deprem bölgesinde yerelden temin edilen gıda kolileri ile sıcak yemek dağıtımı yapılarak halkın acil ihtiyaçlarına cevap veriliyor.

Açıklamada ayrıca, 12. Hava Ulaştırma Ana Üssü'nden kalkan ve AFAD koordinasyonunda hazırlanan askeri yardım uçağına, Kızılay tarafından binden fazla kişiye yetecek kadar gıda ve hijyen kolisi yüklendiği; yardımların bölgeye gün içerisinde ulaştırılmasının beklendiği belirtildi.

Kızılay yetkilileri, sahadaki çalışmaların devam ettiği ve ihtiyaçlara göre desteklerin sürdürüleceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
2
Hakkari Yüksekova'da 61 kg Esrar ve 630 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
3
MEB, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' Etkinliklerini Başlatıyor
4
Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı
5
Beykoz Belediyesi'nde Fazla Çalışan İddiası: Fidan Gül'ün İfadeleri
6
İnan: Van'dan Yükselen Ses 'Terörsüz Türkiye' Umudu
7
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mevlit Kandili mesajı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor