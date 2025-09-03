Türk Kızılay'dan Afganistan'daki depremzedelere insani yardım

Askeri uçakla sevkiyat ve sahada destek

Türk Kızılay, Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında başlattığı yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre, kuruluşun Afganistan'daki delegasyonu Ankara'dan gönderilen uzman personelle destekleniyor ve deprem bölgesinde yerelden temin edilen gıda kolileri ile sıcak yemek dağıtımı yapılarak halkın acil ihtiyaçlarına cevap veriliyor.

Açıklamada ayrıca, 12. Hava Ulaştırma Ana Üssü'nden kalkan ve AFAD koordinasyonunda hazırlanan askeri yardım uçağına, Kızılay tarafından binden fazla kişiye yetecek kadar gıda ve hijyen kolisi yüklendiği; yardımların bölgeye gün içerisinde ulaştırılmasının beklendiği belirtildi.

Kızılay yetkilileri, sahadaki çalışmaların devam ettiği ve ihtiyaçlara göre desteklerin sürdürüleceğini vurguladı.