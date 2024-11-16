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Türk Kızılay'dan Kan Bağışı ve HIV İddialarına Yanıt

Türk Kızılay, kan bağışı süreçlerini titizlikle yürüttüğünü ve HIV iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 14:29
Türk Kızılay'dan Kan Bağışı ve HIV İddialarına Yanıt

Türk Kızılay'dan Önemli Açıklama

Türk Kızılay, son günlerde gündeme gelen HIV iddialarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Kurum, temin edilen tüm kan bileşenlerinin Hepatit B, Hepatit C, HIV ve Sifiliz enfeksiyonlarına karşı titiz tarama ve doğrulama testlerinden geçirildiğini belirtti.

HIV Pozitif Kanların İmha Süreci

Açıklamada, testlerde enfeksiyon riski tespit edilmesi durumunda, bağışçılardan kan bağışı kabul edilmediği ve bu kanların asla hastanelere iletilmediği vurgulandı. 13 yaşındaki A.E.K'nin, AIDS nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine yapılan açıklamada, HIV'in nasıl bulaştığına dair Sağlık Bakanlığı’nın incelemelerinin sürdüğü ifade edildi.

Asılsız İddialar

Kızılay, virüsün kendileri tarafından sağlanan bir kandan bulaştığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu belirtip, İzmir'de HIV pozitif olduğu tespit edilen K.K'nın 2024 Ocak ayında kan bağışına başvurduğunda yapılan testlerin ardından HIV pozitif olduğu anlaşılmıştır. Bu durumun hemen sağlık ve kolluk birimlerine bildirildiği ve bağışlanan kanın imha edildiği açıklandı.

Halk Sağlığına Duyarlılık

Açıklamada, 2020'den bu yana bölge kan merkezlerinden HIV riski taşıyan herhangi bir kan bileşenine dair hastanelere veya sağlık otoritelerine bir bildirim yapılmadığı ve hastanelerden Kızılay'a bu yönde herhangi bir bildirim ulaşmadığı vurgulandı.

Kızılay'ın Görevi ve Sorumlulukları

Türk Kızılay, yıllık ortalama 3 milyon ünite kan alarak yaklaşık 9 milyon hasta ve yaralının kan ihtiyacını karşıladığını ve bu süreçleri uluslararası standartlara uygun şekilde yürüttüğünü ifade etti. Kurum, kamuoyunu yanıltıcı açıklamalara karşı duyarlı olmaya çağırdı ve konunun her yönüyle takip edileceğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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