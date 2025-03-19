Türk Kızılay, Gazze'de İnsani Yardım Faaliyetlerine Devam Ediyor

Türk Kızılay, Gazze'de Yaraları Sarmak İçin Çalışmalara Devam Ediyor

Türk Kızılay, İsrail'in ateşkesi bozarak yeniden saldırılara başladığı Gazze'de yaraları sarmak için yoğun bir çaba içerisinde bulunuyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki huzurevi sakinleriyle bir araya geldiği iftar programının ardından gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

‘Asrın En Büyük Felaketi’

Yılmaz, Gazze'de yaşanan durumu "asrın en büyük felaketi" olarak nitelendirerek, uluslararası insancıl hukukun bu denli ihlal edildiği bir dönemin daha önce yaşanmadığını dile getirdi. Yardım koridorlarının açık tutulması için sürekli çabaladıklarını vurguladı.

Yardım Sürecinin Aşamaları

Yılmaz, yardım sürecini üç aşamaya ayırarak şu ifadelerde bulundu: "7 Ekim'den mayısın başına kadar kısıtlı yardımların girebildiği bir dönem yaşadık. Ardından ateşkese kadar olan süreçte insani yardımların büyük ölçüde engellendiği bir dönem oldu. Sonrasında tekrar saldırıların başlangıcı ile maalesef birçok masum insanın hayatını kaybettiği bir döneme girdik."

Türk Kızılay'ın Çabaları

Yardımların ulaştırılması için önemli adımlar attıklarını ifade eden Yılmaz, "Bu süreçte Mısır'a giderek Refah Kapısı üzerinden yardımların geçişini sağladık. Türk milleti ve STK'lar olarak yardımlarımızı bir araya getirip ihtiyaç sahalarına gönderdik" dedi. Yılmaz, içeriye en fazla yardımı ulaştıran ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Ramazan'da Yardım Faaliyetleri

Ramazan ayında da faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, günde 30 bin kişiye sıcak yemek, temiz su ve gıda paketleri ulaştırmaya devam ediyor. Yılmaz, insani yardımların ulaştırılması noktasında ticari kanalların önemli olduğunu ve bu kanallar aracılığıyla gıda kolileri gönderildiğini ifade etti.

Hukukun Üstünlüğüne Çağrı

Yılmaz, Gazze'deki zulme karşı daha güçlü bir ses çıkarmanın önemini vurgulayarak, "Cenevre Sözleşmelerine ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerine tamamen aykırı bu ihlalleri kınamak ve ateşkese çağrı yapmak gerekiyor" dedi.

Türk Kızılay, İsrail'in ateşkesi bozarak yeniden saldırılara başladığı Gazze'de yaraları sarmak için çalışma yürütüyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde huzurevi sakinleriyle bir araya geldiği iftar programının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Türk Kızılay, İsrail'in ateşkesi bozarak yeniden saldırılara başladığı Gazze'de yaraları sarmak için çalışma yürütüyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde huzurevi sakinleriyle bir araya geldiği iftar programının ardından gazetecilere açıklama yaptı.