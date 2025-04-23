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Türk Kızılay, İstanbul Depremlerinde Gıda Desteği Sağlıyor

Türk Kızılay, İstanbul'daki depremlerin ardından toplanma alanlarında gıda desteği sağlıyor. 1000'den fazla çalışan ve gönüllü ile sahada.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 21:10
Türk Kızılay, İstanbul Depremlerinde Gıda Desteği Sağlıyor

Türk Kızılay, İstanbul'daki Depremlerde Gıda Desteği Sağlıyor

Türk Kızılay, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından güvenlik endişesiyle evlerine giremeyen vatandaşlara gıda desteği sunmaya devam ediyor. Toplanma alanlarında ikram araçları ve Kızılay ekipleri, çorba, kumanya, soğuk-sıcak içecek ve su dağıtımı gerçekleştiriyor.

Türk Kızılay'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, İstanbul genelinde 1000'den fazla çalışanı ve gönüllüsü ile sahada olan Kızılay, mobil ikram araçları ile gece boyunca görevine devam ediyor. Bu destek çalışması, deprem sonrası ihtiyaç duyan vatandaşların temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.

Genel Başkan Yılmaz'dan Açıklama

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, durumu değerlendirirken İstanbullulara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yılmaz, "Çok şükür can kaybı yok. İstanbul'daki 39 ilçe şubemiz ve 42 bini aşkın gönüllümüzle tam teyakkuz halindeyiz" dedi. Ayrıca, sahadaki mobil ikram aracı sayısının 100'e çıkarılacağını ve çalışan-gönüllü sayısının da 3 bine ulaşmasının hedeflendiğini duyurdu.

Yılmaz, vatandaşların Kızılay mobil ikram araçlarının güncel konumunu öğrenebilmesi için +90 552 150 18 68 numaralı WhatsApp hattından bilgi alabileceklerini belirtti. Çay, çorba ve kumanya dağıtımlarının da aralıksız süreceğini ekledi.

Türk Kızılay, İstanbul'da, meydana gelen depremlerin ardından evlerine girmek istemeyen...

Türk Kızılay, İstanbul'da, meydana gelen depremlerin ardından evlerine girmek istemeyen vatandaşların toplandığı alanlara gıda desteği sağlıyor. İstanbul genelinde 1000'den fazla çalışanı ve gönüllüsü ile 65 mobil ikram aracı görev yapan Türk Kızılay'ın güvenlik endişesiyle evlerine giremeyen vatandaşlara çorba, kumanya, soğuk-sıcak içecek ve su dağıtımı kesintisiz sürüyor.

Türk Kızılay, İstanbul'da, meydana gelen depremlerin ardından evlerine girmek istemeyen...

Türk Kızılay, İstanbul'da, meydana gelen depremlerin ardından evlerine girmek istemeyen vatandaşların toplandığı alanlara gıda desteği sağlıyor. İstanbul genelinde 1000'den fazla çalışanı ve gönüllüsü ile 65 mobil ikram aracı görev yapan Türk Kızılay'ın güvenlik endişesiyle evlerine giremeyen vatandaşlara çorba, kumanya, soğuk-sıcak içecek ve su dağıtımı kesintisiz sürüyor.

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