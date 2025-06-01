Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nda Dünyanın Dört Bir Yanında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor

Türk Kızılay, bu Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin yanı sıra Gazze dahil, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak. Kurum, insani krizlerin etkilediği bölgelere özellikle kurban bağışlarını ulaştırarak, bayram coşkusunu ve dayanışma ruhunu sınırların ötesine taşıyacak.

Kızılay'dan yapılan açıklamada, açlık, kıtlık, savaş ve doğal afetler yüzünden zor durumda kalan bölgelerdeki milyonlarca insanın sofralarını bereketlendirmek için kurban kesim organizasyonları düzenleneceği bildirildi. Bağışçıların emanet ettiği kurban hisseleri, büyük bir titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kesilen kurbanların etleri, bölge koşulları dikkate alınarak güvenilir bir şekilde dağıtılacak ve ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincini yaşamalarına olanak tanınacak.

Hedeflenen Ülkeler

Kızılay, bu yıl Balkanlar'da Bosna Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Kosova; Asya'da ise Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan ve Moğolistan'a ulaşıyor. Orta Doğu'da ise Irak, Suriye, Yemen ve Gazze gibi insani yardımın kritik önem taşıdığı bölgelerde de yardımlar gerçekleştirilecek.

Afrika'daki İnsani Krizlere Dikkat Çekiliyor

Birleşmiş Milletler raporları, Afrika'nın birçok bölgesinde çatışmalar, kuraklık ve göç hareketleri nedeniyle ağır insani krizlerin yaşandığını ortaya koyuyor. Türk Kızılay, Afrika'daki faaliyetlerini artırarak kurban yardımları ile çok sayıda ihtiyaç sahibine destek olmayı hedefliyor.

Özellikle Sudan, Çad, Somali gibi ülkelerde çok sayıda insan yardım beklerken, Kızılay bu bölgelerde kesilen kurbanların etlerini doğrudan ailelere ulaştırarak bayram sevincini paylaşacak.

“Yurt Dışındaki Kardeşlerimizin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz”

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Kurban Bayramı'nın dayanışma ruhunu dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı. Yılmaz, açıklamalarında şunları belirtti:

“Afrika'daki insani krizlerin yaşandığı bölgelerde yürüttüğümüz çalışmalar, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Bağışçılarımızın desteği ile yurt dışındaki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Vekalet Bedelleri

Kızılay'ın 2025 yılı vekalet bedelleri yurt dışı için 5 bin 250 lira, yurt içi için ise 13 bin 250 lira olarak belirlenmiştir. Yurt dışından bağış yapmak isteyenler, Türkiye ve Gazze/Filistin için 350 dolar veya 305 avro, diğer ülkeler için ise 140 dolar veya 125 avro öderek vekalet verebilirler.

Vekalet vermek isteyen vatandaşlar, Türk Kızılay'ın resmi internet sitesi www.kizilay.org.tr üzerinden ya da Kızılay Mobil Bağış Uygulamasını kullanarak, tüm banka şubelerindeki Kızılay bağış hesapları ile birlikte FAST/EFT/Havale yöntemleriyle vekaletlerini iletebilirler. Ücretsiz danışma hattı için ise 168 ve +90 212 390 38 00 numaraları arayabilirler.

Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nda başta Türkiye ve Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak. Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, özellikle açlık, kıtlık, savaş ve doğal afetlerin yol açtığı insani krizlerle mücadele eden ülkelerde vekaletle kurban kesimi yapmayı hedefleyen kurum, hem bayram coşkusunu hem de dayanışma ruhunu sınırların ötesine taşıyacak.

Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nda başta Türkiye ve Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak. Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, özellikle açlık, kıtlık, savaş ve doğal afetlerin yol açtığı insani krizlerle mücadele eden ülkelerde vekaletle kurban kesimi yapmayı hedefleyen kurum, hem bayram coşkusunu hem de dayanışma ruhunu sınırların ötesine taşıyacak.