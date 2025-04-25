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Türk Kızılay, Nurdağı'nda 100. Yıl Kütüphanesi'ni Açtı

Türk Kızılay, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte 100. Yıl Kütüphanesi'ni hayata geçirerek, depremzedelere destek sağladı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 17:07
Türk Kızılay, Nurdağı'nda 100. Yıl Kütüphanesi'ni Açtı

Türk Kızılay, Nurdağı'nda 100. Yıl Kütüphanesi'ni Açtı

Türk Kızılay, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte 100. Yıl Kütüphanesi’ni açtı. Bunun yanı sıra, kütüphane açılışında, bölgedeki depremzedelere yönelik desteklerin de süreceğini belirtti.

Depremzedelere Destek Mesajı

Kütüphane açılışında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, deprem bölgesindeki insanlara her zaman destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Yılmaz, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, tüm ülkenin bu süreçte hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, Nurdağı'nın 6 Şubat depremlerinden büyük ölçüde etkilendiğini belirterek, bu kütüphanenin topluma sağlanacak desteklerin en güzel örneklerinden biri olacağını dile getirdi. Ayrıca, “Afet sonrası normale dönmek uzun yıllar alabilir. Bu nedenle gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceği için bu tür merkezlerin önemi büyüktür,” diye ekledi.

Kütüphanenin Önemi ve Katkılar

Yılmaz, açılan bu kütüphanenin, gelecek nesillere afetlere karşı dirençli olmayı öğretmek adına önemli bir role sahip olacağını sözlerine ekledi. “Burada büyüyen çocuklar, tüm zorluklara rağmen geleceğe yatırım yaparak, bilinçli bir toplum oluşturmada öncülük edecekler,” dedi.

Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas da kütüphanenin kurulmasında emeği geçen kadınlara teşekkür ederek, bu tür projelerin toplumsal dayanışmayı artıracağını vurguladı.

Törenin ardından, Katılımcılar kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanı Esra Özkoç, Kızılay çalışanları, gönüllüler ve vatandaşlar da yer aldı. Kütüphane, bölgedeki çocukların eğitimine ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak önemli bir merkez olmayı hedefliyor.

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı...

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte 100. Yıl Kütüphanesi açtı. Törene katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Türk Kızılay yetkilileri ve çocuklar kurdele keserek, kütüphanenin açılışını yaptı.

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı...

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte 100. Yıl Kütüphanesi açtı. Törene katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Türk Kızılay yetkilileri ve çocuklar kurdele keserek, kütüphanenin açılışını yaptı.

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