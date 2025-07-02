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Türk Kızılay, Orman Yangınlarından Etkilenenlere 288 Bin Kumanya Desteği Sağladı

Türk Kızılay, orman yangınlarından etkilenenlere 5 günde 288 bin kişilik kumanya yardımı ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 13:40
Türk Kızılay, Orman Yangınlarından Etkilenenlere 288 Bin Kumanya Desteği Sağladı

Türk Kızılay, Orman Yangınlarında Destek Sağlıyor

Türk Kızılay, ülkenin dört bir yanında devam eden orman yangınlarına karşı hızlı bir şekilde harekete geçerek, yangından etkilenmiş vatandaşlara 288 bin kişilik kumanya desteği sağladı. Yangınların ızdırap verdiği bölgelerdeki acil müdahale ekipleri, 5 gün boyunca büyük bir özveriyle çalıştı.

Mücadele Devam Ediyor

Kurumun yaptığı açıklamaya göre, çeşitli illerde meydana gelen ve hava koşullarının da etkisiyle hızla yayılan orman yangınları için afet müdahale merkezleri ve şubeleri devreye girdi. Yangınların hemen ardından, 13 ilde 18 noktada görev alan 42 araç ve 150’den fazla personel ile sahada faaliyet gösterdiler.

Hedef 160 Bin Kişilik Yardım

Manisa'nın Akhisar ilçesi, Hatay'ın Antakya ilçesi, Bilecik ve Isparta Sütçüler’de yangınlardan etkilenenler için destek süren Kızılay, bu dört ilde 14 ikram ve müdahale aracı ile su, içecek, ikramlık ve kumanya ulaştırdı. Ayrıca, yaklaşık 160 bin kişilik yardım sağlamak için örgütlendiler.

Teyakkuz Halinde

Orman yangınlarıyla mücadele eden ekipleri yalnız bırakmayan Türk Kızılay, olası yeni yangınlar için de sürekli bir teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu süreçteki dayanışma ve yardımlar, yangından etkilenenlere umut olmaya devam ediyor.

Türk Kızılay, ülkenin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınlarına müdahale eden ekiplerle...

Türk Kızılay, ülkenin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınlarına müdahale eden ekiplerle yangından etkilenen vatandaşlara 5 günde 288 bin kişilik kumanya desteği verdi. Yangınların ilk anından itibaren bölgedeki afet müdahale merkezleri ve şubeleri aracılığıyla harekete geçen Türk Kızılay, 13 ildeki 18 noktada 42 araç ve 150'yi aşkın personel ve gönüllüsüyle sahada görev aldı.

Türk Kızılay, ülkenin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınlarına müdahale eden ekiplerle...

Türk Kızılay, ülkenin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınlarına müdahale eden ekiplerle yangından etkilenen vatandaşlara 5 günde 288 bin kişilik kumanya desteği verdi. Yangınların ilk anından itibaren bölgedeki afet müdahale merkezleri ve şubeleri aracılığıyla harekete geçen Türk Kızılay, 13 ildeki 18 noktada 42 araç ve 150'yi aşkın personel ve gönüllüsüyle sahada görev aldı.

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