Türk Kızılay, Otizmli Taner’in Evinin Yenilenmesine Destek Oldu

Türk Kızılay'dan Anlamlı Destek: Otizmli Bir Çocuk İçin Ev Yenilendi

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi ve hayırseverlerin yardımlarıyla, 16 yaşındaki otizmli Taner Başkurt’un bakımsız duruma düşmüş evi yenilendi. Taner, annesi Selma Başkurt ile birlikte Zonguldak'ın Beycuma beldesinde yaşamaktadır. Taner, yaklaşık 6 yıl önce babası Mehmet Başkurt'u akciğer kanseri nedeniyle kaybetmişti.

Eğitim ve Yardımlaşma ile Bir Araya Geldi

Taner, Zonguldak 3. Kademe Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim alıyor. Kızılay Haftası sırasında düzenlenen sergide, özel gereksinimli öğrencilerle bir araya gelen Türk Kızılay ekibi, Taner'i tanıma fırsatı buldu. Öğretmenlerinin yardımıyla evinin durumunu öğrenen Kızılay gönüllüleri, hemen harekete geçti.

Evde Yenileme Çalışmaları Hızla Başladı

Gönüllüler, Taner ve annesini öğretmenevine yerleştirerek evin yenileme çalışmalarına başladı. Bağışçıların katkılarıyla mutfak dolabı, kapılar, koltuklar, nevresimler gibi detaylarıyla evin tadilat işlemleri gerçekleştirildi. Bir hafta içinde ev, yeni eşyalarla donatılarak temizlendi.

Doğum Günü Sürprizi ile Duygusal Anlar Yaşandı

Taner’e doğum günü sürprizi hazırlayan gönüllüler, pastalarını hazırlayarak evin yeni halini kutladılar. Yeni evi gören anne ve oğlu, gözyaşlarına hakim olamadı. Taner’in mutlu olduğu ifadeleri, gönüllülerin yüzlerinde de gülümseme oluşturdu.

Kızılay Başkanı’ndan Teşekkür

Kürşat Yağız, Türk Kızılay’ın her zaman yardıma muhtaç insanlara destek olduğunu vurgulayarak, "Taner kardeşimizin daha yaşanabilir, özgür ve mutlu olabileceği bir ortam sağladıysak ne mutlu bize" dedi.

Anne Selma Başkurt’tan Duygusal Teşekkür

Anne Selma Başkurt, evin önceki durumu hakkında, "Çok kötüydü. Yeni halini görünce çok mutlu oldum. Allah razı olsun hepsinden. Oğlum da çok sevindi, çok duygulandı. Evimiz harika, bu kadarını beklemiyordum" şeklinde konuştu.

Zonguldak'ta otizmli Taner Başkurt'un annesiyle yaşadığı bakımsız durumdaki evi, Türk Kızılay Zonguldak Şubesi ve hayırseverlerin destekleriyle yenilendi. Mutfak dolabından kapılara kadar evin tadilat, onarım, badana ve boya işlemlerini yapan gönüllüler, ardından evi temizleyerek yeni eşyaları yerleştirip kumanya ve hijyen malzemesi ihtiyaçlarını giderdi.

Zonguldak'ta otizmli Taner Başkurt'un annesiyle yaşadığı bakımsız durumdaki evi, Türk Kızılay Zonguldak Şubesi ve hayırseverlerin destekleriyle yenilendi. Mutfak dolabından kapılara kadar evin tadilat, onarım, badana ve boya işlemlerini yapan gönüllüler, ardından evi temizleyerek yeni eşyaları yerleştirip kumanya ve hijyen malzemesi ihtiyaçlarını giderdi.