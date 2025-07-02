Türk Musikisinde Genç Sanatçıların Yetiştirilmesi İçin Acil Çağrı!

Türk Musikisi İçin Stratejik Yaklaşımlar

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Türk musikisinin gelişimi için genç sanatçılar ve bestecilerin yetiştirilmesinin önemini vurguladı. Ankara'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Kaçar, Türkiye Yüzyılı'nda yeni bestelerin üretilmesi gerektiğini ifade ederek, bunun bir strateji ve politika gerektirdiğinin altını çizdi.

Türk Musikisinin Geleceği

45 yıllık sanat hayatına sahip olan Prof. Dr. Kaçar, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın kurucusu olarak, Türk musikisi alanındaki deneyimlerini paylaştı. Kaçar, müziğin bir toplumun genetik şifresi olduğunu ve milli değerlerin bu müzikle ifade bulduğunu belirtti.

Batı Müziği ile Kültürel Etkileşimi İnceleme

Kaçar, Batı müziği ve kültürünün dünyada nasıl yayıldığını ve bunun Türk müziği üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Piyanonun Türk musikisindeki makam zenginliğini ifade etme açısından yetersiz kaldığını belirten Kaçar, Türk musikisi makamlarının önemli olduğunu ve korunması gerektiğini vurguladı.

Kültürel Bağların Önemi

Kaçar, gençlerin Batı müziği ile etkileşiminin kaçınılmaz olduğunu vurgularken, bu etkileşimin milli musiki kültürünün oluşturulmasında önemli bir hareket noktası olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Türk müziği eserleri söyleyen opera sanatçılarının bu alanda önemli bir kültürel etkileşim sağladığını kaydetti.

Geleceğe Umutla Bakmak

Kaçar, gençlerin kültürel değerlerini özümsemiş bireyler olarak, Batı müziğini müziksel bir zenginlik olarak görebileceklerini belirtti. Türk müziğinin yeni bestecilerle zenginleşmesi gerektiği, aksi halde bu zenginliklerin kaybolacağı konusunda uyarılarda bulundu.

Farkındalık Yaratmanın Gerekliliği

Sonuç olarak, Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Türkiye'de sanat ve kültüre yönelik farkındalık yaratmanın, toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Milli Eğitim, Kültür ve Turizm ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarına büyük görevler düştüğünü belirtti. Ayrıca, Türk Müziği İlkokulu gibi kurumların bu konuda örnek teşkil ettiğini söyledi.

Yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi olarak atanan Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, AA muhabirine musikiye ve sanatın bugün geldiği konuma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi olarak atanan Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, AA muhabirine musikiye ve sanatın bugün geldiği konuma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.