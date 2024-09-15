Türk Müteahhitler ENR 250 Listesinde İkinci Sırada

Türk Müteahhitler Dünyada İkinci Sırada

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin yayımladığı 2024 En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi'nde Türk müteahhitlik firmaları 43 firma ile Çin'den sonra ikinci sırada yer aldı.

Ticaret Bakanlığı Açıklaması

Ticaret Bakanlığı, ENR tarafından hazırlanan listeye dair yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası müteahhitlik sektöründe önemli bir konumda olduğunu belirtti. 2023 yılı itibarıyla 43 Türk firmasının toplam uluslararası gelirinin 18,5 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Türk Firmalarının Başarıları

Listede, 81 firma ile birinci sırada yer alan Çin'in ardından Türkiye; 43 firma ile ikinci sırada bulunuyor. Türk müteahhitlik firmalarının toplam gelirlerinin, listedeki firmaların genel gelirinin %3,7'sini oluşturduğu belirlenmiştir.

Uluslararası gelir sıralamasında Türk müteahhitlik sektörü ise İngiltere, Hollanda, Almanya ve Japonya'nın önünde 8. sırada yer aldı. Çin, 122,9 milyar dolarla birinci sırada yer almaktadır.

Teknik Müşavirlik ve 2024 Beklentileri

ENR, "En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi"nde ise 8 Türk firmasının olduğuna dikkat çekti. Türkiye, bu alanda 7. sırada yer alıyor.

2024 yılında tahmin edilen en büyük fırsatların makro ölçekli projeler ve yatırım planları olduğu, Afrika Ajanda 2063 ve Suudi Arabistan Vizyon 2030 gibi büyük projelerin inşaat sektörüne ivme kazandıracağı belirtilmiştir.

Bakanlık Destekleyici Rol Üstlenecek

Ticaret Bakanlığı, müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının uluslararası pazarlarda daha fazla yer alabilmesi için birçok hedef ülkeye ziyaretler gerçekleştireceğini duyurdu.