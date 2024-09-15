Türk Müteahhitler ENR 250 Listesinde İkinci Sırada

Türkiye, ENR 250 listesinde 43 firmayla dünya ikincisi oldu ve uluslararası gelirleri 18,5 milyar dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 10:21
Türk Müteahhitler ENR 250 Listesinde İkinci Sırada

Türk Müteahhitler Dünyada İkinci Sırada

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin yayımladığı 2024 En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi'nde Türk müteahhitlik firmaları 43 firma ile Çin'den sonra ikinci sırada yer aldı.

Ticaret Bakanlığı Açıklaması

Ticaret Bakanlığı, ENR tarafından hazırlanan listeye dair yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uluslararası müteahhitlik sektöründe önemli bir konumda olduğunu belirtti. 2023 yılı itibarıyla 43 Türk firmasının toplam uluslararası gelirinin 18,5 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Türk Firmalarının Başarıları

Listede, 81 firma ile birinci sırada yer alan Çin'in ardından Türkiye; 43 firma ile ikinci sırada bulunuyor. Türk müteahhitlik firmalarının toplam gelirlerinin, listedeki firmaların genel gelirinin %3,7'sini oluşturduğu belirlenmiştir.

Uluslararası gelir sıralamasında Türk müteahhitlik sektörü ise İngiltere, Hollanda, Almanya ve Japonya'nın önünde 8. sırada yer aldı. Çin, 122,9 milyar dolarla birinci sırada yer almaktadır.

Teknik Müşavirlik ve 2024 Beklentileri

ENR, "En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi"nde ise 8 Türk firmasının olduğuna dikkat çekti. Türkiye, bu alanda 7. sırada yer alıyor.

2024 yılında tahmin edilen en büyük fırsatların makro ölçekli projeler ve yatırım planları olduğu, Afrika Ajanda 2063 ve Suudi Arabistan Vizyon 2030 gibi büyük projelerin inşaat sektörüne ivme kazandıracağı belirtilmiştir.

Bakanlık Destekleyici Rol Üstlenecek

Ticaret Bakanlığı, müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının uluslararası pazarlarda daha fazla yer alabilmesi için birçok hedef ülkeye ziyaretler gerçekleştireceğini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükçekmece'de Tır Kazası Trafik Sıkışıklığına Neden Oldu
2
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiga: Rusya Tehditlerle Desteği Azaltmaya Çalışıyor
3
2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı Tamamlandı
4
Husiler'den İsrail'e Hipersonik Füze Saldırısı
5
Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü Kurtuluşunun 106. Yılı
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakü'nün Kurtuluş Yıl Dönümü Kutlaması
7
Gazze'de Can Kaybı 41 Bin 206'ya Ulaştı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları