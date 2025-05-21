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Türk Mutfağı'nın Lezzetleri BM'de Tanıtıldı

Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, Türkiye'nin Cenevre'deki BM ofisinde Türk mutfağının zenginlikleri tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 23:35
Türk Mutfağı'nın Lezzetleri BM'de Tanıtıldı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği'nin himayesinde, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla ülke mutfağından çeşitli lezzetler tanıtıldı.

BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Merkezi'nde düzenlenen bu özel etkinliğin açılışına, ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar ve eşi Prof. Dr. Şebnem Akçapar katıldı.

Etkinliğe, ILO Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Beate Andrees, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, Türk Hava Yolları (THY) Cenevre Müdürü Hüseyin Avni Gümrükçüoğlu, Eldora Yemek firması yetkilisi Benjamin Dupont-Gras ve diğer ülkelerden diplomatlar ilgiyle katılım sağladı.

THY'nin destekleriyle düzenlenen etkinlikte, Türk Şef Ömer Sarıkaya tarafından hazırlanan menüde, Türk mutfağının klasikleşmiş lezzetleri arasında yer alan mercimek çorbası, imam bayıldı, şehriyeli beyaz pilav, tantuni ve baklava sunuldu.

Etkinlik alanı Türk bayraklarıyla süslenirken, katılımcılar geleneksel lezzetlere büyük bir ilgi gösterdi. Her yıl 21-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde düzenlenen etkinliklerle Türk mutfağının zenginliği sergilenirken, bu yıl ILO'da gerçekleştirilen programda da kültürel diplomasi çerçevesinde Türkiye'nin gastronomi mirası tanıtıldı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği’nin himayesinde...

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği’nin himayesinde, 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türk mutfağının lezzetleri tanıtıldı. BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Merkezi'nde, Türkiye’nin kültürel zenginliğini ve gastronomi mirasını uluslararası platformda tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliğin açılışını ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, Türkiye’nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar ve eşi Prof. Dr. Şebnem Akçapar yaptı. Etkinliğe ILO Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Beate Andrees, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, Türk Hava Yolları (THY) Cenevre Müdürü Hüseyin Avni Gümrükçüoğlu, Eldora Yemek Firması yetkilisi Benjamin Dupont-Gras ve diğer ülkelerin diplomatları katıldı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği’nin himayesinde...

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği’nin himayesinde, 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türk mutfağının lezzetleri tanıtıldı. BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Merkezi'nde, Türkiye’nin kültürel zenginliğini ve gastronomi mirasını uluslararası platformda tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliğin açılışını ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, Türkiye’nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar ve eşi Prof. Dr. Şebnem Akçapar yaptı. Etkinliğe ILO Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Beate Andrees, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, Türk Hava Yolları (THY) Cenevre Müdürü Hüseyin Avni Gümrükçüoğlu, Eldora Yemek Firması yetkilisi Benjamin Dupont-Gras ve diğer ülkelerin diplomatları katıldı.

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