Türk Mutfağı'nın Lezzetleri Dakar'da Tanıtıldı

Senegal'de Türk Mutfağı Haftası Etkinliği

Türk mutfağının zengin lezzetleri, Senegal'in başkenti Dakar'da gerçekleştirilen etkinlikle tanıtıldı. Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle özel bir resepsiyon düzenlendi.

Özel Resepsiyon Detayları

Etkinliğe Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe ev sahipliği yaptı. Resepsiyona, Dakar'da yaşayan birçok büyükelçi, sanat, spor ve siyaset camiasından önemli isimler katıldı. Konuklar, Türk mutfağının eşsiz tatlarını deneyimleme fırsatı buldu.

Ünlü şef Yunus Emre Akkor, davetlilere baklava yapımının sırlarını aktardı. Baklavanın kökeni ve tarihi hakkında bilgi vererek misafirlere lezzet dolu bir sunum yaptı.

Resepsiyonda sunulan Türk mutfağına ait çeşitli lezzetler, davetliler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Türk kültürünü ve gastronomisini uluslararası platformda tanıtmanın önemine vurgu yapan konuşmalar yapıldı.

Türk mutfağının öne çıkan lezzetleri Senegal'in başkenti Dakar'da tanıtıldı. Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde bir restoranda şef Yunus Emre Akkor'un katılımıyla resepsiyon düzenlendi. Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, konuşma yaptı.

Türk mutfağının öne çıkan lezzetleri Senegal'in başkenti Dakar'da tanıtıldı. Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde bir restoranda şef Yunus Emre Akkor'un katılımıyla resepsiyon düzenlendi. Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, konuşma yaptı.