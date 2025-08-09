Türk Savunma Sanayisi, 1 Yılda 278 Zırhlı Araç ve Yeni Üretim Tesisi Kuruyor

Türk Savunma Sanayisi'nde Yenilikçi Adımlar

Türkiye, Romanya ile imzalanan tarihi sözleşme kapsamında, 278 COBRA II 4x4 zırhlı aracının üretimini gerçekleştirecek. Bu araçlar, Türkiye'nin en büyük zırhlı kara aracı ihracatı sözleşmesi çerçevesinde Sakarya'da hayata geçiriliyor.

1059 Araçlık Dev Proje

Otokar firması, geçen yıl Romanya Savunma Bakanlığıyla imzaladığı 1059 adetlik COBRA II tedarik sözleşmesi çerçevesinde çalışmalarını hem Türkiye hem de Romanya'da hızlandırmış durumda. Şirket, bu araştırmalarını 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergiledi.

Üretim ve Teknoloji Transferi

Otokar Genel Müdürü İbrahim Aykut Özüner, projeyi özel kılan noktaların başında üretim ve teknoloji transferinin geldiğini vurguladı. "%1059 araçlık bir projeyi 5 yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz. İlk 278 aracın teslimatı ise bu yıl sonuna kadar gerçekleşecek" diye belirtti.

Romanya'daki Üretim Tesisi

Özüner, Romanya'da yeni bir üretim tesisi kurulmasıyla ilgili de bilgileri paylaştı. "Fabrikanın kurulum çalışmalarını eş zamanlı yürütüyoruz. Üretim tesisimizin açılışını eylül sonu veya ekim başında yapmayı planlıyoruz" dedi.

Avrupa'da Ayak İzi Bırakmak

Romanya'daki projeyle birlikte, Türk savunma sanayisinin Avrupa Birliği pazarına giriş yaptığına dikkat çeken Özüner, "Artık Avrupa'dayız. Romanya'da üretim yapmamız birçok fırsat sunacak" şeklinde konuştu.

Yeni Projeler için Hazır

Özüner, “Romanya'da bir fabrika kurulması, önümüzdeki dönem için yeni iş fırsatlarının kapısını aralıyor. Özellikle piyade muharebe araçları gibi ihtiyaçların gündemde olduğunu da belirtmekte fayda var” ifadelerini kullandı.

Türk savunma sanayisi, hem iç pazar hem de uluslararası alanda olan projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Otokar ve benzeri firmalar, bu süreçte büyümeye ve yenilikçi çözümler sunmaya odaklanmış durumda.

Türkiye'nin tek kalemdeki en büyük zırhlı kara aracı ihracatı sözleşmesi kapsamında, Sakarya'da üretilecek 278 COBRA II 4x4 aracının teslimatı ve projenin devamının yürütüleceği Romanya'daki üretim tesisinin faaliyete başlamasına yönelik hazırlıklar kısa sürede büyük ölçüde tamamlandı. Otokar, geçen yıl kasım ayında Romanya Savunma Bakanlığının ihtiyaçları için 1059 adet COBRA II 4x4 zırhlı araç tedarikine yönelik imzaladığı sözleşme kapsamında çalışmalarını hem Türkiye hem de Romanya'da yoğun şekilde sürdürüyor. Şirket, açık kule ile donatılmış Romanya aracını 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergiledi. Otokar Genel Müdürü İbrahim Aykut Özüner, projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

